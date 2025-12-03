0

Pokémon Friends si aggiorna con tanti nuovi contenti sia su Switch che su mobile

Dopo pochi mesi dall'uscita, il team di Pokémon Friends ha aggiornato il videogioco correggendo dei problemi ma soprattutto introducendo vari nuovi contenuti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/12/2025
Un pupazzo di Pikachu in Pokémon Friends

The Pokémon Company e Wonderfy hanno pubblicato nel luglio di quest'anno il gioco puzzle Pokémon Friends, sia per dispositivi mobile e Nintendo Switch.

Ora, dopo alcuni mesi, gli autori hanno aggiornato l'opera in entrambe le versioni - portandole al numero 1.1.0 - e proponendo una serie di contenuti aggiuntivi, oltre a varie correzioni di bug.

Le novità di Pokémon Friends

La versione Switch di Pokémon Friends, oltre a vedere alcuni bug risolti, propone ora tre livelli di difficoltà dopo che il tutorial è stato completato. Per rendere più semplice ai giocatori trovare puzzle adeguati al loro livello di difficoltà, le condizioni per salire o calare di livello sono inoltre state corrette.

Aggiungiamo poi che è possibile ottenere un filo ogni giorno, quando si batte il proprio record, e si può ottenere del filo quando si raggiunge per la prima volta il livello 6 di un puzzle. La parte più interessante è poi che sono stati introdotti nuovi puzzle, nuovi pupazzi, nuovi mobili e anche wallpaper. Non dimentichiamo poi l'aggiunta di nuove missioni degli amici e il livello massimo di amicizia possibile è stato aggiornato. Infine, è stato aumentato il numero di peluche che è possibile posizionare, da 20 a 25.

Pokémon Friends, la recensione del nuovo puzzle game Pokémon Friends, la recensione del nuovo puzzle game

Parlando invece per la versione mobile, le novità includono correzioni di bug, l'aggiunta degli stessi contenuti già indicati per la versione Switch, l'aumento da 20 a 25 dei peluche posizionabili e una funzionalità esclusiva, un test dei controlli di movimento aggiunto alle impostazioni di gioco.

Ricordiamo infine il prezzo del gioco.

