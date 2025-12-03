Pokémon Friends si aggiorna con tanti nuovi contenti sia su Switch che su mobile

The Pokémon Company e Wonderfy hanno pubblicato nel luglio di quest'anno il gioco puzzle Pokémon Friends , sia per dispositivi mobile e Nintendo Switch.

Le novità di Pokémon Friends

La versione Switch di Pokémon Friends, oltre a vedere alcuni bug risolti, propone ora tre livelli di difficoltà dopo che il tutorial è stato completato. Per rendere più semplice ai giocatori trovare puzzle adeguati al loro livello di difficoltà, le condizioni per salire o calare di livello sono inoltre state corrette.

Aggiungiamo poi che è possibile ottenere un filo ogni giorno, quando si batte il proprio record, e si può ottenere del filo quando si raggiunge per la prima volta il livello 6 di un puzzle. La parte più interessante è poi che sono stati introdotti nuovi puzzle, nuovi pupazzi, nuovi mobili e anche wallpaper. Non dimentichiamo poi l'aggiunta di nuove missioni degli amici e il livello massimo di amicizia possibile è stato aggiornato. Infine, è stato aumentato il numero di peluche che è possibile posizionare, da 20 a 25.

Parlando invece per la versione mobile, le novità includono correzioni di bug, l'aggiunta degli stessi contenuti già indicati per la versione Switch, l'aumento da 20 a 25 dei peluche posizionabili e una funzionalità esclusiva, un test dei controlli di movimento aggiunto alle impostazioni di gioco.

