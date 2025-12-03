The First Descendant posticipa il lancio della Stagione 4 per migliorare il gameplay fondamentale del gioco

La decisione è stata comunicata di recente durante un livestream ufficiale degli sviluppatori, che ha illustrato le novità in arrivo per The First Descendant: la Stagione 4 sarebbe dovuta arrivare all'inizio del 2026 ed è stata invece spostata verso l'estate .

Un loop più chiaro

L'intenzione degli sviluppatori è fornire un loop più chiaro delle azioni da portare avanti in The First Descendant, ripulendo il gameplay e rendendolo più facilmente comprensibile e assimilabile: stabilire un obiettivo, conquistare e sperimentare con nuove build e poi prendere parte all'endgame strutturato.

In ogni caso, i prossimi mesi saranno occupati ancora dalla Stagione 3, che otterrà l'episodio 3 a febbraio 2026, con la versione beta di una nuova modalità Onslaught: questa introduce un'opzione di gioco in stile endgame per gruppi da quattro giocatori contro ondate di nemici particolarmente potenti, con elementi di strategia nel piazzamento di torrette e risorse varie.

La versione definitiva di Onslaught è poi prevista per maggio, mentre sempre nell'Episodio 3 è previsto arrivare la nuova Descendant Dia con una nuova storia dedicata, mentre l'episodio 4 introdurrà nuove Void Intercept Battles e una nuova Ultimate Descendant.

La Stagione 4 arriverà dunque probabilmente tra la primavera e l'estate, portando con sé la nuova Ultimate Yujin, il dungeon Forbidden Sanctuary e il Grim Reaper, un nuovo Colosso.

La scorsa estate è arrivato il supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation, in un'evoluzione tecnologica costante.