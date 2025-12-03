0

The First Descendant posticipa il lancio della Stagione 4 per migliorare il gameplay fondamentale del gioco

The First Descendant prosegue la sua evoluzione ma si concentrerà maggiormente sulla cura del gameplay di base nei prossimi mesi, posticipando il lancio della Stagione 4.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/12/2025
Un personaggio di The First Descendant
The First Descendant
The First Descendant
Articoli News Video Immagini

Nexon ha deciso di posticipare il lancio della Stagione 4 di The First Descendant, destinata a portare numerose novità all'interno dello sparatutto online, per dedicarsi a una rielaborazione generale che dovrebbe migliorare il gameplay fondamentale del gioco.

La decisione è stata comunicata di recente durante un livestream ufficiale degli sviluppatori, che ha illustrato le novità in arrivo per The First Descendant: la Stagione 4 sarebbe dovuta arrivare all'inizio del 2026 ed è stata invece spostata verso l'estate.

Il tempo extra verrà impiegato da Nexon per poter lavorare a fondo sul gameplay principale del gioco, in modo da poterne migliorare diversi aspetti e chiarire meglio le dinamiche fondamentali su cui l'esperienza si basa.

Un loop più chiaro

L'intenzione degli sviluppatori è fornire un loop più chiaro delle azioni da portare avanti in The First Descendant, ripulendo il gameplay e rendendolo più facilmente comprensibile e assimilabile: stabilire un obiettivo, conquistare e sperimentare con nuove build e poi prendere parte all'endgame strutturato.

In ogni caso, i prossimi mesi saranno occupati ancora dalla Stagione 3, che otterrà l'episodio 3 a febbraio 2026, con la versione beta di una nuova modalità Onslaught: questa introduce un'opzione di gioco in stile endgame per gruppi da quattro giocatori contro ondate di nemici particolarmente potenti, con elementi di strategia nel piazzamento di torrette e risorse varie.

The First Descendant: la recensione tra divertimento e avidità The First Descendant: la recensione tra divertimento e avidità

La versione definitiva di Onslaught è poi prevista per maggio, mentre sempre nell'Episodio 3 è previsto arrivare la nuova Descendant Dia con una nuova storia dedicata, mentre l'episodio 4 introdurrà nuove Void Intercept Battles e una nuova Ultimate Descendant.

La Stagione 4 arriverà dunque probabilmente tra la primavera e l'estate, portando con sé la nuova Ultimate Yujin, il dungeon Forbidden Sanctuary e il Grim Reaper, un nuovo Colosso.

La scorsa estate è arrivato il supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation, in un'evoluzione tecnologica costante.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The First Descendant posticipa il lancio della Stagione 4 per migliorare il gameplay fondamentale del gioco