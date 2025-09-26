Bayonetta sta per arrivare in The First Descendant, pistole incluse

Al Tokyo Game Show 2025, Nexon ha annunciato un succoso crossover tra The First Descendant e Bayonetta , confermando l'arrivo del personaggio di PlatinumGames nel gioco. Come ci si poteva aspettare, questo significa che saranno disponibili tanti oggetti cosmetici ispirati alla potente strega, così da fondere i due mondi. Saranno disponibili dal 6 novembre 2025.

Combattimenti in latex

Il trailer di annuncio, che trovate qui di seguito, mostra alcuni dei cosmetici che faranno parte del crossover. Sembra che alcuni siano basati sulla sua prima apparizione: un personaggio infatti appare in battaglia contro un boss indossando il suo classico body nero e l'acconciatura a "nido d'ape". Ci saranno anche skin per le armi che richiamano le sue pistole. Confermati anche gli emote, sebbene non siano ancora stati mostrati.

Questo annuncio segna il secondo crossover importante di The First Descendant nel 2025. Ad agosto, infatti, abbiamo visto quello con con NieR: Automata, che aveva introdotto 2B e A2 nel gioco.

The First Descendant è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Il crossover con Bayonetta arriverà in gioco il 6 novembre 2025. Il titolo non è più disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, dato che il supporto per entrambe le console è terminato all'inizio del 2025. L'episodio più recente della serie di Bayonetta è Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Nintendo Switch.