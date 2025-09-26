OpenAI annuncia ChatGPT Pulse, l’assistente IA che vi sveglierà con aggiornamenti personalizzati

OpenAI ha annunciato una nuova funzionalità di ChatGPT , chiamata Pulse. Si tratta di un assistente IA in grado di generare report personalizzati basati sulle vostre giornate e preferenze, il tutto mentre dormite. In questo modo, al mattino, avrete direttamente accesso agli aggiornamenti senza perdere tempo. Si tratta quindi di una novità che consente di sfruttare in modo proattivo ChatGPT, ma per ora è disponibile per una fascia specifica di utenti. Vediamo come funziona.

Inoltre, è possibile collegare Gmail e Google Calendar per ottenere informazioni ancora più specifiche, magari con dei promemoria legati ad eventi o riunioni.

Secondo quanto spiegato da OpenAI, Pulse è un assistente IA che effettua ricerche in modo proattivo , in modo da fornire aggiornamenti personalizzati basati sul vostro calendario, sulle app collegate, ma anche sulle chat (con ChatGPT ovviamente) e sui feedback. Le ricerche sono configurabili, dato che troverete delle schede visive tematiche che potrete scorrere o aprire, in modo da ricevere aggiornamenti sempre mirati e specifici in base alle vostre esigenze.

Nuovi aggiornamenti quotidiani

Ogni mattina riceverete una serie di aggiornamenti su ciò che conta davvero. Queste informazioni sono dedicate esclusivamente a quel giorno specifico e si rinnovano sempre. Inoltre, è anche possibile raccogliere articoli di cronaca su un argomento specifico o restare aggiornati sulla vostra squadra preferita.

Insomma, ChatGPT Pulse è altamente personalizzabile. Tuttavia, questa nuova funzione sarà disponibile solo per gli abbonati al piano Pro, che costa 200 dollari al mese, trattandosi di prodotti ad alta intensità di calcolo. Ricordiamo infatti che attualmente OpenAI ha un numero limitato di server per alimentare ChatGPT e sta costruendo data center dedicati all'IA con Oracle e SoftBank.