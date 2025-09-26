Sta per arrivare su Steam Habbo Hotel: Origins, il gioco che ha mostrato il valore delle microtransazioni

Sarete felici di sapere che questa esperienza seminale sta per arrivare su Steam, con il nome di Habbo Hotel: Origins .

Se c'è un gioco che più di tutti mostrò all'industria dei videogiochi il potenziale delle microtransazioni cosmetiche , questo è Habbo Hotel, metaverso fenomeno che fece capire come vendere oggetti virtuali può essere più redditizio di vendere interi giochi. In fondo online si riprongono le stesse dinamiche della società, nevvero?

Ostentazione in forma di pixel

Ancora senza una data d'uscita, Habbo Hotel: Origins mira a riproporre l'esperienza originale di Habbo Hotel, "dove ci aspettano volti familiari e nuove sorprese".

Un momento di Habbo Hotel: Origins

"Ti ricordi la scarica di emozioni del primo accesso, quando dovevi scegliere l'acconciatura del tuo avatar e correvi attraverso le lobby affollate? La rivivrai di nuovo, ma con tante novità e più in grande." Non si può dire che la descrizione ufficiale non vada dritta al punto.

Il proseguo è sugli stessi toni e lega la creatività al consumo in modo inequivocabile: "Ti sei mai chiesto fin dove può arrivare la tua creatività? Indossa centinaia di nuovi outfit, mescola e abbina look classici, poi entra nel nostro rinnovato studio di moda. È casual, è audace, ed è interamente tuo."

Sì, perché in Habbo Hotel questo si fa: si interagisce con gli altri, sfoggiando il proprio stile. Ci sono anche delle attività ludiche, come missioni spontanee, cacce al tesoro e così via, ma il nodo del gioco è chiaramente l'interazione tra esseri umani nel mondo di gioco. O, come direbbero gli sviluppatori: "È social gaming senza complicazioni."