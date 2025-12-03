Breathless ha compiuto 30 anni: è lo sparatutto in prima persona italiano che sfidò DOOM su Amiga

Era il 1995 quando uno studio italiano, Fields of Vision di Alberto Longo, lanciò il guanto di sfida a DOOM di id Software. Si chiamava Breathless, era uno sparatutto in prima persona e all'epoca fece davvero scalpore per la qualità grafica mostrata, considerando che girava su Amiga (AGA).

Con gli anni Breathless è svanito dal discorso pubblico, ma nel mondo del retrogaming è ancora celebrato, soprattutto quello che guarda con interesse alla scena del computer a 16-bit di casa Commodore.