Mina the Hollower deve essere un successo: il team di Shovel Knight sarebbe in difficoltà, altrimenti

Parlando con Bloomberg, il fondatore dello studio Sean Velasco ha affermato che se il prossimo gioco della compagnia, Mina the Hollower , non sarà un successo, potrebbe essere un problema per Yacht Club Games.

Shovel Knight è stato un grande successo del mondo indie, con oltre tre milioni di copie vendute e un lungo supporto con DLC e anche giochi spin-off e cross-over. Sono però passati dieci anni dalla sua uscita e lo sviluppatore, Yacht Club Games , non ha più pubblicato un vero grande gioco in grado di avere lo stesso successo.

Cosa ha raccontato Velasco su Yacht Club Games

Mina the Hollower è una sorta di Link's Awakening in versione gotica, che è stato svelato per la prima volta nel 2022, ma che è stato internamente proposto nel 2019 e ha iniziato lo sviluppo ad inizio 2020. All'epoca Yacht Club Games si divise in due team, uno per lavorare su un vero seguito di Shovel Knight e uno per gestire Mina the Hollower, che sarebbe dovuto essere un piccolo titolo.

Yacht Club Games ha però subito le conseguenze del Covid-19 e la struttura a due team non ha funzionato. Lo studio ha licenziato alcuni dipendenti ed ha investito tutto su Mina the Hollower, che è diventato un progetto più massiccio. Nel 2025, inoltre, il team ha abbandonato il proprio ufficio e il team lavora completamente da remoto. Il mercato dei videogiochi è sempre più competitivo, quindi un buon pedigree non basta per dare per scontato il successo del gioco. Yacht Club Games spera che in futuro potrà continuare a lavorare su un gioco alla volta, senza dividersi su più progetti.

Mina the Hollower è stato finanziato con una campagna Kickstarter da oltre un milione di euro, ma secondo gli autori è fondamentale che riesca a vendere abbastanza. Per la precisione, 500.000 copie sarebbero un ottimo risultato, persino 200.000 sarebbero accettabili, dice Velasco, mentre 100.000 unità sarebbero un problema.

Non temete, un fallimento non causerebbe la chiusura di Yacht Club Games, ma certamente il team "avrebbe bisogno di più soldi". Purtroppo, non sappiamo al momento quando Mina the Hollower sarà pubblicato: previsto inizialmente per il 31 ottobre, a inizio di tale mese la compagnia ha deciso di rimandare l'uscita per poter rifinire l'opera, promettendo comunque che non sarà un ritardo "enorme".