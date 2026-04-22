Hideo Kojima ha visitato Xbox Game Studios e incontrato la nuova CEO Asha Sharma

Kojima è solito effettuare visite presso vari studi e incontrare diverse personalità, dunque di per sé non si tratta di qualcosa di straordinario, ma il fatto che abbia avuto un incontro con i capi di Xbox può far pensare a qualche sviluppo interessante.

Sembra proprio che Hideo Kojima abbia compiuto una delle sue classiche visite, in questo caso con un soggetto molto interessante: in varie foto, tra le quali quella pubblicata su X dallo stesso director, lo vediamo visitare Xbox Game Studios e incontrare in particolare la nuova CEO di Xbox, Asha Sharma , oltre a Matt Booty, chief content officer.

OD o qualche altra novità in arrivo?

Kojima Productions sta sviluppando OD, in particolare, prodotto direttamente da Xbox Game Studios, dunque viene naturale pensare che l'incontro possa essersi incentrato sul gioco in questione, di cui potrebbero arrivare informazioni a breve, a questo punto.



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L'horror in questione si è mostrato l'ultima volta con un impressionante trailer ma che ha spiegato ben poco delle caratteristiche del progetto: sappiamo che è uno dei titoli su cui Kojima si sta concentrando nel 2026 ed è probabile che venga presentato nuovamente nei prossimi mesi.

Tuttavia, non è detto che non ci sia qualcos'altro dietro: con la nuova gestione da parte di Asha Sharma, Xbox potrebbe avere in programma ulteriori progetti anche con Hideo Kojima, dunque la visita di quest'ultimo a Microsoft, con foto che lo ritraggono all'interno degli studi di Halo e Bethesda, potrebbe forse celare anche qualche altra novità in arrivo.