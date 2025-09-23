OD è stato presentato con un nuovo, inquietante teaser trailer

La misteriosa presenza alle spalle della ragazza si fa sempre più vicina e a un certo punto la afferra, fra le grida: è in quel momento che compaiono i "titoli" del teaser trailer, seguiti da un istante in cui vediamo il volto della protagonista stretto fra due enormi mani.

Il personaggio comincia appunto ad accendere delle candele, finché non sente una porta aprirsi cigolando alle sue spalle, e a quel punto comincia a tremare di paura . Il rumore di quello che sembra un rilevatore di radiazioni si fa sempre più forte e sul volto della ragazza compaiono dei segni simili a bruciature.

Si tratta di una sorta di tarocco, con da un lato il disegno di una faccia mostruosa e dall'altro un messaggio: "accendi le candele per celebrare la loro..." Dopodiché assistiamo ad alcune sequenze in prima persona in cui la protagonista del gioco, interpretata da Sophia Lillis , esplora un appartamento semivuoto.

Direttamente da Beyond the Strand

Il nuovo teaser trailer di OD è stato pubblicato da Kojima Productions nell'ambito dell'evento Beyond the Strand, che si sta ancora svolgendo e in cui hanno trovato posto anche altre novità legate ai progetti futuri di Hideo Kojima, novità di cui stiamo per parlarvi.

Tornando invece a OD, purtroppo non ci sono ancora dettagli in merito al periodo di uscita: magari l'impiego di tecnologie consolidate come l'Unreal Engine 5 potrà velocizzare i tempi di lavorazione.