Il modello da 256 GB di Steam Deck è in offerta

Valve ha messo in offerta il modello LCD da 256 GB di Steam Deck. Lo sconto è del 20% e consente di portarsi a casa l'ibrido tra un PC e una console portatile spendendo soltanto 335,20 euro, invece di 419 euro. Si tratta di un prezzo davvero concorrenziale, soprattutto visto quanto viene chiesto dalla concorrenza per altre soluzioni. Certo, a livello di prestazioni Steam Deck arranca un po' con i titoli più moderni, ma in questo caso è l'offerta a renderla particolarmente appetibile, dato che consente di entrare in questa fascia di hardware senza svenarsi.