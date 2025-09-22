0

Il modello da 256 GB di Steam Deck è in offerta

Valve ha messo in offerta il modello da 256 GB di Steam Deck, che appare davvero conveniente, visti i prezzi della concorrenza.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/09/2025
Steam Deck

Valve ha messo in offerta il modello LCD da 256 GB di Steam Deck. Lo sconto è del 20% e consente di portarsi a casa l'ibrido tra un PC e una console portatile spendendo soltanto 335,20 euro, invece di 419 euro. Si tratta di un prezzo davvero concorrenziale, soprattutto visto quanto viene chiesto dalla concorrenza per altre soluzioni. Certo, a livello di prestazioni Steam Deck arranca un po' con i titoli più moderni, ma in questo caso è l'offerta a renderla particolarmente appetibile, dato che consente di entrare in questa fascia di hardware senza svenarsi.

Un'ottima macchina

Steam Deck LCD da 256 GB ha le seguenti caratteristiche tecniche generali:

  • Schermo LCD 1280 x 800
  • Dimensione dello schermo: 7" in diagonale
  • Frequenza di aggiornamento: fino a 60 Hz
  • Wi-Fi 5
  • Batteria: 40 W·h - 2-8 ore di gioco (a seconda del contenuto)
  • Alimentatore da 45 W con cavo da 1,5 m
  • Custodia
  • Bundle del profilo di Steam

Purtroppo i modelli OLED da 512 GB e da 1 TB, non sono in offerta. Lo sconto non è altissimo, in effetti, ma in un periodo in cui alcuni produttori alzano il prezzo dell'hardware, anche molto vecchio, è comunque qualcosa.

Per acquistare Steam Deck LCD da 256 GB con il 20% di sconto, non vi resta che andare sulla pagina ufficiale del prodotto.

#Steam
