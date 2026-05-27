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Hideo Kojima va nello spazio in una pubblicità generata con l'IA per Prada

Prada ha realizzato una pubblicità con l'intelligenza artificiale e ha inserito all'interno anche Hideo Kojima, il famoso sviluppatore di videogiochi, mandandolo nello spazio come ha sempre desiderato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/05/2026
Hideo Kojima

Hideo Kojima ha un grande sogno: andare nello spazio. Forse non ci riuscirà mai, ma perlomeno lo ha fatto nella nuova pubblicità di Prada, realizzata insieme a Nicolas Winding Refn, famoso regista e amico di Kojima che è anche apparso in Death Stranding come uno dei personaggi principali.

Questa pubblicità, però, è stata generata dall'IA e ha lo scopo di mettere in mostra Prada Mode, un club privato "itinerante" di Prada e il suo evento a invito che avrà luogo a New York.

Il trailer IA di Kojima e Refn

Il video è un teaser di un cortometraggio da sei minuti. Kojima e Refn hanno anche collaborato con l'evento di Prada, che si chiama Satellites II.

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Satellites II viene descritto come segue da Prada: "Un'esperienza immersiva di più giorni, Satellites II si dispiega attraverso l'architettura stratificata dell'hotel, attraversando spazi pubblici, domestici e intimi. Una narrazione spaziale riflette l'equilibrio tra ambienti privati e accessibilità collettiva, mentre un'estetica fantascientifica classica ma progressista reimmagina l'ambientazione storica."

Hideo Kojima ha visto Return to Silent Hill: il suo commento è il più breve possibile Hideo Kojima ha visto Return to Silent Hill: il suo commento è il più breve possibile

"Durante il programma privato, alcune camere selezionate fungono da micro-studi televisivi, ospitando performance originali per i partecipanti invitati. Questi stessi spazi riapriranno successivamente al pubblico come installazioni intenzionali, trasformandone la percezione e l'uso."

Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Segnaliamo infine che Kojima ha ancora tante idee, ma non stupisce che voglia abbandonare la serie dopo Death Stranding 2: On the Beach.

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