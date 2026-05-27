Hideo Kojima va nello spazio in una pubblicità generata con l'IA per Prada

Hideo Kojima ha un grande sogno: andare nello spazio. Forse non ci riuscirà mai, ma perlomeno lo ha fatto nella nuova pubblicità di Prada, realizzata insieme a Nicolas Winding Refn, famoso regista e amico di Kojima che è anche apparso in Death Stranding come uno dei personaggi principali.

Questa pubblicità, però, è stata generata dall'IA e ha lo scopo di mettere in mostra Prada Mode, un club privato "itinerante" di Prada e il suo evento a invito che avrà luogo a New York.