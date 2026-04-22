Alien: Rogue Incursion Evolved Edition è disponibile su Nintendo Switch 2, in arrivo anche su PS4

Dopo essere stato lanciato come titolo prettamente dedicato ai visori a realtà virtuale, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition ha portato lo sparatutto fantascientifico-horror anche su altre piattaforme con una versione non-VR, e questa è giunta nelle ore scorse anche su Nintendo Switch 2, con una versione PS4 in arrivo prossimamente.
Alien: Rogue Incursion Evolved Edition è dunque disponibile da oggi su Nintendo eShop a 19,99$, sebbene non risulti ancora presente nella sezione europea dello store di Nintendo, dove dovrebbe arrivare probabilmente nelle prossime ore.
Una versione per PlayStation 4 è inoltre prevista nel "prossimo futuro", in base a quanto riferito dal team Survios, in attesa di una data di uscita più precisa al riguardo.
Sparatutto horror fantascientifico viscerale
Dopo il lancio su PC, PS5 e Meta Quest, con supporto per vari visori a realtà virtuale, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition è stato poi portato su PC, PS5 e Xbox Series X|S lo scorso settembre come versione senza realtà virtuale.
Fedele alla saga di Alien, Alien: Rogue Incursion - Part One: Evolved Edition riproduce il tipico orrore crudo e viscerale che caratterizza il franchise, in forma di sparatutto in prima persona.
I giocatori si trovano nei panni della marine ribelle Zula Hendricks in una storia terrificante, ambientata tra i film Alien e Aliens: Scontro Finale.
Mentre indaga su una richiesta di soccorso proveniente dal remoto pianeta Purdan, Zula scopre una base segreta della Gemini Exoplanet Solutions invasa dagli Xenomorfi. Aiutata dal suo compagno sintetico, Davis 01, Zula deve lottare per sopravvivere contro la minaccia feroce e imprevedibile dell'incursione degli Xenomorfi.