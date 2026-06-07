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Halo Campaign Evolved si mostra all'Xbox Game Showcase 2026

Durante l'Xbox Game Showcase 2026, Microsoft ha pubblicato il trailer di Halo Campaign Evolved, il remake della campagna del primo Halo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/06/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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In occasione dell'Xbox Game Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Halo Campaign Evolved, il remake del primo gioco della serie di Bungie.

Ricordiamo che Halo Campaign Evolved includerà solo la modalità campagna e non la modalità multigiocatore.

Il trailer di Halo Campaign Evolved

Il trailer ci svela che ci saranno tre nuove missioni che ci permetteranno di scoprire di più sulla storia di Halo e di Master Chief.

La descrizione ufficiale recita: "Prima degli eventi di Halo: Combat Evolved, Master Chief e il sergente Johnson prendono parte all'Operazione: Meteorite, nella quale si infiltrano a bordo di una misteriosa nave Covenant per una missione clandestina. Vivi la loro battaglia dietro le linee nemiche sotto forma di tre nuovissime missioni bonus incluse in Halo: Campaign Evolved."

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La data di uscita è il 28 luglio 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S, con supporto a Xbox Play Anywhere e pubblicazione al lancio su Xbox Game Pass.

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