Persona 4 Revival ha una data di uscita, annunciato con un trailer all'Xbox Games Showcase

Il filmato fissa anche la data di uscita: il gioco sarà disponibile dal 18 febbraio 2027 su PS5, Xbox Series X|S e PC , e sarà incluso al lancio nei cataloghi PC e Xbox Game Pass.

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Atlus ha sfruttato la vetrina dell'Xbox Games Showcase 2026 per presentare il primo trailer di Persona 4 Revival , offrendo un assaggio del rifacimento in arrivo su PC e console.

Il ritorno di uno dei JRPG più amati dell’era PS2

Persona 4 Revival ci riporta nella tranquilla cittadina rurale di Inaba, sconvolta da una serie di omicidi inspiegabili e dalle voci su un misterioso Canale di mezzanotte, visibile solo nelle notti di pioggia. Trasferito al liceo Yasogami, il protagonista scopre l'esistenza di un mondo oltre lo schermo, popolato da Ombre e legato a una forza interiore chiamata Persona.

Insieme ai nuovi amici, dovrà indagare sui delitti, esplorare il reame occulto e affrontare verità scomode, vivendo al tempo stesso un anno scolastico fatto di lezioni, attività, relazioni e scelte che plasmano il suo percorso. Tra misteri, legami e battaglie a turni, il gruppo cercherà di svelare l'identità dell'assassino e la natura del Canale di mezzanotte, in un viaggio che intreccia quotidianità e paranormale.

Proseguendo l'operazione nostalgia avviata con Persona 3 Reload, Persona 4 Revival è un remake completo dell'apprezzato JRPG Atlus uscito originariamente su PS2 nel 2008. Questa nuova edizione vanta un comparto grafico ricreato da zero, animazioni di combattimento aggiornate e ancora più spettacolari, oltre a probabili miglioramenti al gameplay, su cui Atlus non ha ancora fornito dettagli.