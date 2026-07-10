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Persona 4 Revival mostra il fidato compagno di classe Yosuke Hanamura in un nuovo trailer

Diamo un'occhiata a un nuovo trailer per Persona 4 Revival, in questo caso incentrato sul personaggio di Persona 4 Revival, che rappresenta il compagno di classe affidabile e incoraggiante.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/07/2026
Yosuke Hanamura in Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
News Video Immagini

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer per Persona 4 Revival, incentrato in questo caso sul personaggio di Yosuke Hanamura, che si presenta come il compagno di classe "schietto e solidale", un affidabile supporto per il protagonista in tutte le situazioni.

Hanamura ha la voce di Paul Castro Jr. nella versione con audio in inglese e di Showtaro Morikubo nella versione giapponese, ma in ogni caso si presenta come una spalla importante per il protagonista, in entrambe le diverse facce della vita di questo, dalle situazioni scolastiche ai combattimenti notturni.

Si considera un "consigliere" per il protagonista, spesso impegnato in deduzioni varie sugli eventi e nell'assicurarsi che tutti vadano d'accordo, mentre il suo Persona è Jiraiya.

Hanamura in azione, tra dialoghi e combattimenti

Vediamo dunque Yosuke Hanamura in azione nel trailer riportato qui sotto, che mostra diverse scene in cui il personaggio è in azione all'interno di Persona 4 Revival, oltre alle interazioni con altri e vari momenti di gameplay assortiti.

Persona 4 Revival ha infine una data di uscita annunciata per il 18 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con il lancio previsto al day one anche su Game Pass.

Persona 4 Revival si mostra in un lungo video gameplay che svela le caratteristiche e le novità del remake Persona 4 Revival si mostra in un lungo video gameplay che svela le caratteristiche e le novità del remake

In precedenza abbiamo visto un trailer sul protagonista e anche il video dedicato a Rise Kujikawa, all'interno dell'ampia panoramica su tutto il cast di personaggi maggiori che sta portando avanti Atlus in preparazione al lancio del gioco, che è comunque ancora decisamente lontano.

Abbiamo anche saputo che le scene animate del gioco sono realizzate dallo studio degli anime di Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, ovvero il celebre MAPPA, considerato uno dei migliori team al momento impegnati in ambito anime, incrementando notevolmente il valore di questo remake da parte di Atlus.

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