OpenAI interrompe lo sviluppo di Atlas ma rafforza la strategia di navigazione all'interno di ChatGPT

Alcuni mesi fa, l'ex responsabile delle applicazioni di OpenAI, Fidji Simo, aveva invitato il team a ridurre i progetti considerati secondari, una strategia che aveva già portato alla chiusura di Sora : strumento di generazione video basato sull'intelligenza artificiale.

L'azienda ha infatti scelto di integrare le caratteristiche più interessanti di Atlas direttamente negli strumenti già utilizzati dagli utenti, come l'app desktop di ChatGPT e una nuova estensione dedicata a Google Chrome . La decisione rientra in una più ampia revisione delle priorità interne.

Ulteriori dettagli sulla chiusura di Atlas da parte di OpenAI

Negli ultimi mesi il settore dell'intelligenza artificiale ha visto numerose aziende cercare di ridefinire il modo in cui gli utenti navigano sul web. Soluzioni come Comet di Perplexity, Dia di The Browser Company e gli aggiornamenti IA introdotti in Google Chrome e Microsoft Edge hanno alimentato una crescente competizione nel settore.

Dopo il periodo di sperimentazione con Atlas, OpenAI sembra aver concluso che il browser non debba essere un prodotto autonomo, ma una funzione integrata negli ambienti di lavoro già esistenti. Per questo motivo, le capacità sviluppate per Atlas verranno distribuite all'interno dell'ecosistema ChatGPT.