OpenAI interrompe lo sviluppo di Atlas ma rafforza la strategia di navigazione all'interno di ChatGPT

OpenAI ha deciso di interrompere lo sviluppo di Atlas, il browser basato sull'intelligenza artificiale presentato nell'ottobre scorso con ChatGPT al centro dell'esperienza utente. La chiusura del progetto, tuttavia, non rappresenta un abbandono delle funzionalità di navigazione assistita dall'IA.
L'azienda ha infatti scelto di integrare le caratteristiche più interessanti di Atlas direttamente negli strumenti già utilizzati dagli utenti, come l'app desktop di ChatGPT e una nuova estensione dedicata a Google Chrome. La decisione rientra in una più ampia revisione delle priorità interne.
Alcuni mesi fa, l'ex responsabile delle applicazioni di OpenAI, Fidji Simo, aveva invitato il team a ridurre i progetti considerati secondari, una strategia che aveva già portato alla chiusura di Sora: strumento di generazione video basato sull'intelligenza artificiale.
Ulteriori dettagli sulla chiusura di Atlas da parte di OpenAI
Negli ultimi mesi il settore dell'intelligenza artificiale ha visto numerose aziende cercare di ridefinire il modo in cui gli utenti navigano sul web. Soluzioni come Comet di Perplexity, Dia di The Browser Company e gli aggiornamenti IA introdotti in Google Chrome e Microsoft Edge hanno alimentato una crescente competizione nel settore.
Dopo il periodo di sperimentazione con Atlas, OpenAI sembra aver concluso che il browser non debba essere un prodotto autonomo, ma una funzione integrata negli ambienti di lavoro già esistenti. Per questo motivo, le capacità sviluppate per Atlas verranno distribuite all'interno dell'ecosistema ChatGPT.
La nuova estensione di Atlas che OpenAI mette a disposizione per Google Chrome e non solo
Tra le principali novità figura una nuova estensione per Google Chrome, che consentirà a ChatGPT di comprendere il contenuto della pagina aperta dall'utente. Sarà possibile porre domande relative al sito visitato, ottenere riassunti dei contenuti oppure avviare attività più articolate direttamente dal browser. La soluzione si propone come alternativa alle funzionalità offerte dal pannello laterale di Gemini.
Anche l'app desktop di ChatGPT riceve un importante aggiornamento. L'applicazione includerà un browser più avanzato che permetterà di navigare tra i siti web, effettuare l'accesso ai propri account, scaricare file e interagire con le pagine senza uscire dall'ambiente di ChatGPT.
A supporto di queste funzioni sarà disponibile anche un browser cloud eseguito sui server di OpenAI, destinato agli agenti AI che potranno svolgere attività per conto dell'utente in remoto.