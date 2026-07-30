WhatsApp ridisegna l'interfaccia per la visualizzazione di foto e video sui dispositivi Android

WhatsApp continua a migliorare la propria applicazione per Android introducendo una nuova interfaccia dedicata alla visualizzazione dei contenuti multimediali. La novità, disponibile per alcuni utenti che utilizzano la versione beta 2.26.30.3, punta a rendere più rapide e complete le interazioni con foto e video, evitando di dover tornare alla conversazione per rispondere o reagire ai contenuti ricevuti. Le prime funzionalità dedicate alle reazioni e alle risposte direttamente dal visualizzatore multimediale erano state introdotte nel 2024. In precedenza, infatti, chi desiderava commentare una foto o un video doveva uscire dalla visualizzazione a schermo intero e rientrare nella chat. Successivamente erano arrivati alcuni collegamenti rapidi, ma le opzioni disponibili risultavano ancora limitate rispetto a quelle offerte nella normale finestra di conversazione.

WhatsApp riprogetta la barra del visualizzatore dei contenuti multimediali Con il nuovo aggiornamento beta, WhatsApp ha deciso di riprogettare completamente la barra inferiore del visualizzatore. L'interfaccia non si limita più a un semplice pulsante di risposta e a una singola reazione rapida, ma offre strumenti molto più completi e familiari agli utenti. Tra le novità spicca un nuovo pannello dedicato alle reazioni. WhatsApp: nuovo widget per i messaggi vocali su Android, puoi inviare note audio senza aprire alcuna chat Il cambiamento più importante riguarda però la sostituzione del vecchio pulsante di risposta con una vera e propria barra di chat. Da questa schermata è possibile scrivere un messaggio di testo, registrare una nota vocale, allegare immagini, video o altri file e inviare qualsiasi tipo di contenuto senza interrompere la visualizzazione del file.