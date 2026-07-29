WhatsApp: nuovo widget per i messaggi vocali su Android, puoi inviare note audio senza aprire alcuna chat

WhatsApp continua ad arricchire la versione Android della propria applicazione con una nuova funzione pensata per chi utilizza frequentemente i messaggi vocali. Con la beta 2.26.30.2, disponibile tramite Google Play Store, alcuni tester stanno ricevendo un nuovo widget per la schermata Home che consente di registrare e inviare note vocali senza dover aprire una conversazione specifica.
La funzionalità era stata anticipata nelle settimane precedenti durante la fase di sviluppo e ora ha iniziato il rilascio graduale. L'obiettivo è rendere più rapido l'invio dei messaggi vocali, offrendo un accesso diretto a una schermata dedicata alla registrazione.
Come sfruttare al meglio il widget delle note vocali di WhatsApp?
Una volta aggiunto il widget alla schermata principale dello smartphone, sarà sufficiente toccarlo per aprire la nuova interfaccia di registrazione. Da qui l'utente potrà iniziare a registrare il messaggio, metterlo temporaneamente in pausa, riprendere la registrazione, eliminarlo nel caso desideri ricominciare oppure confermarlo una volta completato.
Dopo aver terminato la registrazione, WhatsApp mostrerà la schermata per la selezione dei destinatari. In questo modo sarà possibile scegliere uno o più contatti ai quali inviare la stessa nota vocale contemporaneamente, evitando di dover registrare il messaggio più volte o inoltrarlo successivamente da una chat all'altra.
Design del nuovo widget di WhatsApp
Il widget viene proposto con una dimensione iniziale pari a 3 x 1, studiata per occupare poco spazio sulla schermata Home. Gli utenti possono comunque posizionarlo dove preferiscono e modificarne le dimensioni dopo averlo aggiunto.
WhatsApp precisa inoltre che il widget non viene installato automaticamente: è necessario accedere manualmente alla sezione dedicata ai widget di Android tramite una pressione prolungata sulla schermata iniziale.
Per aumentare la visibilità della novità, WhatsApp mostrerà anche un avviso direttamente all'interno delle conversazioni. La funzione è attualmente disponibile soltanto per una parte dei beta tester che utilizzano le versioni più recenti di WhatsApp per Android.