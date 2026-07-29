WhatsApp: nuovo widget per i messaggi vocali su Android, puoi inviare note audio senza aprire alcuna chat

WhatsApp continua ad arricchire la versione Android della propria applicazione con una nuova funzione pensata per chi utilizza frequentemente i messaggi vocali. Con la beta 2.26.30.2, disponibile tramite Google Play Store, alcuni tester stanno ricevendo un nuovo widget per la schermata Home che consente di registrare e inviare note vocali senza dover aprire una conversazione specifica.

La funzionalità era stata anticipata nelle settimane precedenti durante la fase di sviluppo e ora ha iniziato il rilascio graduale. L'obiettivo è rendere più rapido l'invio dei messaggi vocali, offrendo un accesso diretto a una schermata dedicata alla registrazione.