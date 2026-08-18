WhatsApp al lavoro per introdurre una novità per quanto riguarda la gestione dei sondaggi su Android

La piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo continua ad aggiornare gli strumenti dedicati all'interazione nei gruppi. Come emerso dall'analisi dell'ultima versione beta per Android (la build 2.26.33.1), gli sviluppatori stanno lavorando a una funzione che consentirà a chi crea un sondaggio di stabilire se gli altri partecipanti possano aggiungere ulteriori alternative di risposta dopo l'invio del messaggio. Attualmente, le opzioni inserite in una votazione rimangono bloccate non appena il contenuto viene condiviso nella chat .

Come cambia la gestione dei sondaggi su WhatsApp?

Con il nuovo aggiornamento, nella schermata di composizione del sondaggio sarà presente un apposito interruttore. Se l'autore decide di attivarlo, tutti i componenti del gruppo avranno la possibilità di inserire le proprie proposte, rendendo la scelta finale più ricca e coerente con i desideri della community.

Se invece la funzione rimane disattivata, il sondaggio manterrà la struttura tradizionale con risposte fisse. La scelta di non impostare la funzione come predefinita garantisce al creatore il pieno controllo, evitando che l'inserimento di troppe alternative possa generare confusione nei casi in cui le decisioni debbano basarsi su selezioni rigide.