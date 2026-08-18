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WhatsApp al lavoro per introdurre una novità per quanto riguarda la gestione dei sondaggi su Android

WhatsApp sta sviluppando una funzione per consentire ai creatori dei sondaggi di decidere se permettere agli altri membri del gruppo di aggiungere nuove opzioni di risposta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/08/2026
WhatsApp

La piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo continua ad aggiornare gli strumenti dedicati all'interazione nei gruppi. Come emerso dall'analisi dell'ultima versione beta per Android (la build 2.26.33.1), gli sviluppatori stanno lavorando a una funzione che consentirà a chi crea un sondaggio di stabilire se gli altri partecipanti possano aggiungere ulteriori alternative di risposta dopo l'invio del messaggio. Attualmente, le opzioni inserite in una votazione rimangono bloccate non appena il contenuto viene condiviso nella chat.

Come cambia la gestione dei sondaggi su WhatsApp?

Con il nuovo aggiornamento, nella schermata di composizione del sondaggio sarà presente un apposito interruttore. Se l'autore decide di attivarlo, tutti i componenti del gruppo avranno la possibilità di inserire le proprie proposte, rendendo la scelta finale più ricca e coerente con i desideri della community.

WhatsApp introduce le anteprime di foto, video e sticker direttamente nella lista delle chat su Android WhatsApp introduce le anteprime di foto, video e sticker direttamente nella lista delle chat su Android

Se invece la funzione rimane disattivata, il sondaggio manterrà la struttura tradizionale con risposte fisse. La scelta di non impostare la funzione come predefinita garantisce al creatore il pieno controllo, evitando che l'inserimento di troppe alternative possa generare confusione nei casi in cui le decisioni debbano basarsi su selezioni rigide.

WhatsApp continua a lavorare sui sondaggi

Questa novità si affianca ad altri recenti miglioramenti introdotti per i sondaggi, come la possibilità di impostare un orario di chiusura automatica delle votazioni, l'opzione per nascondere le identità dei votanti a tutela della riservatezza e la facoltà di correggere il testo della domanda entro un quarto d'ora dall'invio.

Fonte: WABetaInfo
Fonte: WABetaInfo

L'estensione dei sondaggi collaborativi si rivelerà particolarmente utile nell'organizzazione di eventi, ritrovi o attività condivise, contesti in cui chi propone la consultazione potrebbe non conoscere tutte le esigenze dei partecipanti. Permettendo a tutti di contribuire, si costruisce una votazione davvero condivisa. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nello spazio commenti.

#Tecnologia
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