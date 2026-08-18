YouTube: cambiano le regole per il conteggio delle visualizzazioni, si seguono le metriche degli Shorts

Il nuovo criterio per il conteggio delle views su YouTube

La decisione di eliminare questa discrepanza risponde alla volontà di offrire agli autori un quadro unico e coerente sulla copertura reale raggiunta dai propri lavori all'interno del feed. Il passaggio al nuovo criterio provocherà inevitabilmente una crescita esponenziale dei dati visibili pubblicamente, poiché conteggerà anche tutti gli accessi di chi abbandona la visione nei primi istanti.

Tuttavia, la società ci tiene a precisare che la modifica avrà una natura prevalentemente estetica e di visibilità di base. I guadagni dei creatori di contenuti e i requisiti per accedere ai programmi di monetizzazione rimarranno infatti del tutto invariati. L'azienda continuerà a valutare la monetizzazione basandosi sulle interazioni prolungate e sul tempo effettivo di permanenza.