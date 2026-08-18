0

YouTube: cambiano le regole per il conteggio delle visualizzazioni, si seguono le metriche degli Shorts

Dal 24 agosto YouTube uniformerà il sistema di calcolo delle visualizzazioni per tutti i video, conteggiandole non appena il contenuto comincia a riprodursi a schermo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/08/2026
YouTube

A partire dal 24 agosto, la piattaforma di streaming di Google introdurrà un cambiamento significativo nella misurazione delle visualizzazioni, uniformando tutti i formati video alle regole finora riservate ai soli Shorts. Con questo aggiornamento, il contatore registrerà un accesso nell'esatto momento in cui il filmato comincia a riprodursi sullo schermo dell'utente.

Finora, il sistema utilizzava criteri differenti a seconda della tipologia di contenuto. Per un video tradizionale o una diretta streaming occorreva che lo spettatore rimanesse collegato per almeno 30 secondi prima di considerare valida la fruizione, mentre per i brevi video verticali il conteggio partiva all'istante.

Il nuovo criterio per il conteggio delle views su YouTube

La decisione di eliminare questa discrepanza risponde alla volontà di offrire agli autori un quadro unico e coerente sulla copertura reale raggiunta dai propri lavori all'interno del feed. Il passaggio al nuovo criterio provocherà inevitabilmente una crescita esponenziale dei dati visibili pubblicamente, poiché conteggerà anche tutti gli accessi di chi abbandona la visione nei primi istanti.

YouTube fa ripartire automaticamente i video lasciati in pausa: aumentano le segnalazioni degli utenti YouTube fa ripartire automaticamente i video lasciati in pausa: aumentano le segnalazioni degli utenti

Tuttavia, la società ci tiene a precisare che la modifica avrà una natura prevalentemente estetica e di visibilità di base. I guadagni dei creatori di contenuti e i requisiti per accedere ai programmi di monetizzazione rimarranno infatti del tutto invariati. L'azienda continuerà a valutare la monetizzazione basandosi sulle interazioni prolungate e sul tempo effettivo di permanenza.

Una piccola rivoluzione per YouTube?

Questo aggiornamento richiede particolare attenzione nel settore del marketing e delle collaborazioni commerciali. I marchi che intendono investire in pubblicità con gli influenzatori dovranno valutare con cautela gli improvvisi balzi nei contatori delle visualizzazioni a fine mese, poiché l'aumento non rispecchierà necessariamente una maggiore fedeltà del pubblico.

Https Hypebeastcom Image 2026 05 01 Youtube Picture In Picture Expands Globally To Free Users 0

La vera utilità per chi produce contenuti risiederà nella possibilità di confrontare il pubblico intercettato di sfuggita con quello che sceglie di rimanere a guardare, così da perfezionare le proprie strategie editoriali. Che cosa ne pensate di questa novità? La ritenete interessante?

#Tecnologia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
YouTube: cambiano le regole per il conteggio delle visualizzazioni, si seguono le metriche degli Shorts