Il controller GameSir Nova Lite è compatibile con iOS, Android, PC e Switch: in promo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del controller GameSir Nova Lite tramite codice sconto: il coupon è MULTI3 (o ITAE3 / ITNS3) con cui è possibile ottenere un risparmio di 3€ sul prezzo già competitivo del prodotto. Costo finale di 19,26€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 agosto.
GameSir Nova Lite è un controller pensato per offrire un'esperienza di gioco versatile e precisa, combinando stick analogici con tecnologia Hall Effect, diverse modalità di connessione e funzioni personalizzabili.
Gli stick a effetto Hall sono progettati per garantire maggiore durata e precisione, contribuendo a ridurre il rischio di stick drift e assicurando movimenti più uniformi e fluidi.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller dispone di trigger analogici e integra due motori per la vibrazione nelle impugnature, così da rendere più coinvolgente l'esperienza durante le sessioni di gioco. La connettività comprende Bluetooth, dongle wireless e USB-C, permettendo di passare rapidamente da un dispositivo all'altro. Nova Lite è compatibile con PC, Nintendo Switch, dispositivi iOS e Android, offrendo un approccio multipiattaforma con una latenza contenuta.
Tra le funzioni disponibili troviamo il Turbo a 20 Hz, attivabile o disattivabile tramite il pulsante M che, a sua volta, è un pulsante attraverso il quale è possibile modificare diverse impostazioni, tra cui l'intensità della vibrazione, la disposizione dei pulsanti ABXY e la zona morta degli stick.
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