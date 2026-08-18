Il controller GameSir Nova Lite è compatibile con iOS, Android, PC e Switch: in promo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del controller GameSir Nova Lite tramite codice sconto: il coupon è MULTI3 (o ITAE3 / ITNS3) con cui è possibile ottenere un risparmio di 3€ sul prezzo già competitivo del prodotto. Costo finale di 19,26€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 25 e il 30 agosto.

GameSir Nova Lite è un controller pensato per offrire un'esperienza di gioco versatile e precisa, combinando stick analogici con tecnologia Hall Effect, diverse modalità di connessione e funzioni personalizzabili.

Gli stick a effetto Hall sono progettati per garantire maggiore durata e precisione, contribuendo a ridurre il rischio di stick drift e assicurando movimenti più uniformi e fluidi.