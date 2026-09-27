Prenota la Deluxe Edition per PS5 di Remothered: Red Nun's Legacy, il gioco esce tra un mese esatto

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria versione PS5 della Deluxe Edition di Remothered: Red Nun's Legacy al costo finale d'acquisto di 40,99€. Il gioco esce il prossimo 27 settembre. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Remothered: Red Nun's Legacy è un survival horror in terza persona che rende omaggio ai classici del genere, riportando i giocatori in un'atmosfera inquietante e ricca di misteri. La storia è ambientata in Sicilia, tredici mesi dopo la scomparsa di sei bambine: un nuovo indizio riapre un incubo e dà inizio a un'indagine che porterà alla scoperta di segreti legati al convento da cui ha avuto origine il mito della Red Nun.
Ulteriori dettagli sul gioco
Per sopravvivere, sarà necessario evitare gli stalker che danno la caccia al protagonista, nascondersi, eludere i nemici e reagire agli attacchi nei momenti più critici. L'esplorazione è fondamentale per raccogliere indizi, risolvere enigmi ambientali e sbloccare nuove aree.
Tra le meccaniche di gioco spiccano i poteri di ipnosi, che permettono di analizzare gli oggetti, recuperare ricordi dimenticati, individuare passaggi nascosti e modificare la percezione degli ambienti.
Ricostruire la storia del convento e svelare il mistero del Cristo Morente sarà essenziale per arrivare alla verità. La Deluxe Edition comprende il gioco completo, la colonna sonora digitale, un artbook digitale dedicato alle illustrazioni e una copertina reversibile. Quest'ultima propone una veste grafica alternativa.