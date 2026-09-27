Prenota la Deluxe Edition per PS5 di Remothered: Red Nun's Legacy, il gioco esce tra un mese esatto

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria versione PS5 della Deluxe Edition di Remothered: Red Nun's Legacy al costo finale d'acquisto di 40,99€. Il gioco esce il prossimo 27 settembre. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Remothered: Red Nun's Legacy è un survival horror in terza persona che rende omaggio ai classici del genere, riportando i giocatori in un'atmosfera inquietante e ricca di misteri. La storia è ambientata in Sicilia, tredici mesi dopo la scomparsa di sei bambine: un nuovo indizio riapre un incubo e dà inizio a un'indagine che porterà alla scoperta di segreti legati al convento da cui ha avuto origine il mito della Red Nun.