Remothered: Red Nun's Legacy, la Deluxe Edition arriva il 27 ottobre

Remothered: Red Nun's Legacy , capitolo conclusivo della trilogia survival horror sviluppata da Stormind Games, sarà disponibile in formato digitale su PC e console a partire dal 27 ottobre 2026. Nella stessa data arriverà anche l'edizione fisica per PlayStation 5 nei territori EMEA, mentre la versione fisica per Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 3 dicembre. Le copie fisiche per il mercato nordamericano arriveranno successivamente presso i rivenditori selezionati.

Le varie edizioni

Il gioco sarà proposto in versione Standard e Digital Deluxe. Quest'ultima includerà il gioco completo, un artbook digitale e la colonna sonora composta da Akira Yamaoka, noto per il suo lavoro sulla serie Silent Hill, e Aram Shahbazians. La Deluxe Edition fisica conterrà gli stessi contenuti digitali e aggiungerà una custodia con copertina reversibile esclusiva.

L'edizione Deluxe di Remothered: Red Nun's Legacy in foto

Red Nun's Legacy conclude la trilogia di Remothered e punta a svelare finalmente la verità sulla Red Nun e le origini del mito al centro della serie. La storia riprende quando una misteriosa registrazione riaccende la speranza che la figlia di Susan possa essere ancora viva. La ricerca conduce la protagonista fino a una decadente residenza nobiliare isolata sulle pendici dell'Etna, in Sicilia. Il cast dei doppiatori comprende Cissy Jones (Shin Megami Tensei V: Vengeance, Starfield) nel ruolo di Susan e Maggie Robertson (Baldur's Gate 3, Destiny 2) in quello della Red Nun, entrambe interpreti molto conosciute nell'ambito dei videogiochi.