Il case per PC Corsair 3500X è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo in sconto del 46%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case Corsair 3500X: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 74,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Corsair 3500X è un case progettato per la realizzazione di sistemi di fascia elevata, combinando possibilità di configurazione, raffreddamento e attenzione all'estetica. Il telaio supporta schede madri in formato Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed EATX, offrendo quindi ampia libertà nella scelta dei componenti. I pannelli panoramici in vetro permettono inoltre di mettere in mostra l'hardware e il design del sistema.
Ulteriori dettagli sul case
Il case viene fornito con tre ventole RS120-R ARGB, pensate per offrire un raffreddamento ad alte prestazioni e un'illuminazione senza ostacoli. L'illuminazione può essere gestita direttamente dalla scheda madre attraverso un apposito header ARGB, senza complicare la configurazione del sistema.
Per quanto riguarda il raffreddamento, il Corsair 3500X dispone di numerosi punti di montaggio distribuiti sui lati, nella parte superiore e in prossimità dell'alimentatore. È possibile installare fino a 10 ventole da 120 mm, mantenendo al tempo stesso il pannello anteriore in vetro.
I pannelli anteriori e laterali in vetro temperato removibile semplificano sia l'assemblaggio iniziale sia l'accesso ai componenti dopo aver completato la configurazione.