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Il case per PC Corsair 3500X è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo in sconto del 46%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case Corsair 3500X. Scopriamo i dettagli dell'offerta e del prodotto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/09/2026
Case Corsair

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case Corsair 3500X: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 74,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Corsair 3500X è un case progettato per la realizzazione di sistemi di fascia elevata, combinando possibilità di configurazione, raffreddamento e attenzione all'estetica. Il telaio supporta schede madri in formato Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed EATX, offrendo quindi ampia libertà nella scelta dei componenti. I pannelli panoramici in vetro permettono inoltre di mettere in mostra l'hardware e il design del sistema.

Ulteriori dettagli sul case

Il case viene fornito con tre ventole RS120-R ARGB, pensate per offrire un raffreddamento ad alte prestazioni e un'illuminazione senza ostacoli. L'illuminazione può essere gestita direttamente dalla scheda madre attraverso un apposito header ARGB, senza complicare la configurazione del sistema.

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Per quanto riguarda il raffreddamento, il Corsair 3500X dispone di numerosi punti di montaggio distribuiti sui lati, nella parte superiore e in prossimità dell'alimentatore. È possibile installare fino a 10 ventole da 120 mm, mantenendo al tempo stesso il pannello anteriore in vetro.

I pannelli anteriori e laterali in vetro temperato removibile semplificano sia l'assemblaggio iniziale sia l'accesso ai componenti dopo aver completato la configurazione.

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