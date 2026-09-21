Il case per PC Corsair 3500X è in promozione su Amazon: puoi acquistarlo in sconto del 46%

Su Amazon è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del case Corsair 3500X: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 74,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Corsair 3500X è un case progettato per la realizzazione di sistemi di fascia elevata, combinando possibilità di configurazione, raffreddamento e attenzione all'estetica. Il telaio supporta schede madri in formato Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed EATX, offrendo quindi ampia libertà nella scelta dei componenti. I pannelli panoramici in vetro permettono inoltre di mettere in mostra l'hardware e il design del sistema.