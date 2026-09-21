Virtue and a Sledgehammer ha una data d'uscita e promette un'esperienza emotivamente intensa

Virtue and a Sledgehammer ha finalmente una data di uscita ufficiale : il gioco sarà disponibile dal 27 ottobre 2026. Gli sviluppatori hanno invitato i giocatori a prepararsi a un'esperienza dura, descrivendolo come un gioco dedicato al confronto con il proprio passato, vissuto attraverso l'immagine simbolica di un martello da demolizione.

Un gioco duro

Il team ha ricordato che lo scorso giugno era stata pubblicata una demo contenente la prima area del gioco. La versione completa, tuttavia, proporrà molte sorprese e situazioni narrative decisamente più pesanti. Gli sviluppatori affermano infatti che chi ha già giocato l'intera esperienza ha riferito di essere rimasto "emotivamente svuotato" al termine, al punto da inserirlo tra le esperienze videoludiche più dure mai sperimentate.

L'obiettivo dichiarato è mettere il giocatore davanti al proprio passato e alla possibilità di raggiungere una forma di catarsi attraverso l'esperienza proposta. Il team ha quindi invitato chi è interessato ad aggiungere il gioco alla propria lista dei desideri, in vista del lancio di ottobre.

La maggior parte delle persone va dallo psicologo. Ma voi avete fatto una scelta coraggiosa: avete deciso di usare un martello. In Virtue and a Sledgehammer, esplorerete i resti dalla vostra città natale infestata dagli androidi fantasma dei vicini di casa digitalizzati. La strada da seguire non sarà sempre ovvia, ma potrete aprirvene una a martellate abbattendo qualsiasi struttura vi si pari innanzi. Sarà un viaggio doloroso, non solo per via dei robot che hanno rimpiazzato la vita sulle montagne, ma anche per i ricordi che risveglierete (alcuni teneri, ma molti altri traumatici) facendo a pezzi i resti della vostra infanzia.