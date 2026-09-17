Per il director di The Last of Us i giochi AAA sono diventati noiosi, manca spazio per le idee innovative

Intervistato da Edge Magazine, Straley ha spiegato di trovare sempre meno stimolanti le esperienze proposte dalle grandi produzioni. "Penso che i verbi e le esperienze che proponiamo nello spazio tripla-A siano... voglio dire, noiosi", ha dichiarato. Secondo l'ex Naughty Dog, il problema riguarda l'intero settore: "In generale, nell'ambito tripla-A, sembra che non ci sia alcuna possibilità di inserire idee fresche e innovative ".

Bruce Straley , ex game director di Naughty Dog , dove ha lavorato a titoli quali The Last of Us e la serie Uncharted, ha espresso alcune perplessità sull'attuale direzione dei videogiochi AAA , sostenendo che il settore abbia progressivamente perso varietà e spazio per sperimentare.

Vicolo cieco

Straley, che oggi dirige Wildflower Interactive, ha raccontato di avere un'idea per un gioco AAA che vorrebbe realizzare, ma ritiene improbabile che possa mai diventare realtà. Lo studio si è invece orientato verso produzioni più contenute e caratterizzate da una maggiore libertà creativa. Il primo progetto, Coven of the Chicken Foot, propone infatti un'avventura lontana dai tradizionali protagonisti eroici e dagli standard visivi delle grandi produzioni, con un'esperienza più lenta ambientata in un mondo semi-aperto.

Tra gli esempi che hanno contribuito alla riflessione di Straley c'è anche God of War Laufey, il prossimo progetto di Sony Santa Monica. Il game director riconosce senza riserve il livello tecnico raggiunto dal gioco: "Guardo quel gioco e ogni pixel è sbalorditivo. La quantità di lavoro e di abilità che sono state impiegate in ogni singolo fotogramma... Ho realizzato giochi di questo tipo e sono ancora impressionato".

Il problema, secondo Straley, non riguarda quindi la qualità della realizzazione tecnica, ma ciò che il giocatore è chiamato concretamente a fare. "Ma quando guardo quello che fai nel gioco, non sono entusiasta. E questo non è assolutamente un attacco al team di God of War. Semplicemente, in generale, nei tripla-A, sembra che non ci sia alcuna possibilità di inserire idee fresche e innovative".