Endless Legend 2 arriva alla versione 1.0 con tre nuove fazioni giocabili

Endless Legend 2 è uscito dall'Accesso Anticipato ed è ora disponibile nella versione 1.0 . Con il lancio definitivo, Amplitude Studios invita i giocatori a tornare sul pianeta Saiadha per esplorarne la storia, i miti e le diverse fazioni, introducendo anche una serie di nuovi contenuti e numerose correzioni che rendono l'esperienza molto più solida.

Sconto e novità

Per celebrare il lancio, il gioco viene proposto con uno sconto del 50%, per cercare di attirare i giocatori ancora dubbiosi. Il team ha approfittato dell'occasione per ringraziare la community che ha accompagnato lo sviluppo durante il periodo passato in Accesso Anticipato, sottolineando come "i vostri feedback, le vostre idee e le vostre segnalazioni di bug siano stati fondamentali per migliorare il gioco fino a oggi". Lo studio invita inoltre i giocatori a lasciare una recensione sulla piattaforma sulla quale hanno acquistato il titolo, così da aiutare altri utenti a valutare l'acquisto.

Tra le principali novità della versione 1.0 ci sono tre nuove fazioni giocabili. I Sandshapers sono una popolazione di espansionisti e terraformatori interessata a conquistare più territorio possibile per potenziare i propri Desideri e sostenere la propria economia. La loro espansione trasforma inoltre i territori conquistati in caselle desertiche di sabbia, meno utili agli altri imperi.

A queste si aggiungono due Rogue Factions, l'Order of Zelavas e i Severed Claws. Si tratta di varianti giocabili delle fazioni principali, formatesi dopo essersi separate dalla propria fazione d'origine. Mantengono la stessa affinità di gioco di base, ma introducono nuovi tratti che favoriscono strategie differenti.

La versione 1.0 aggiunge inoltre The Mangrove of Harmony, una nuova fazione minore nata attraverso un progetto di collaborazione con la community. Amplitude aveva avviato dieci mesi fa un concorso per permettere ai giocatori di contribuire sia alla componente artistica sia a quella legata al gameplay della nuova fazione.

Un'altra aggiunta legata alla community è il consumabile Apotheosis Dirge, nato durante l'Insiders Program che aveva preceduto l'Accesso Anticipato. Il suo effetto permette, quando viene utilizzato per uccidere un nemico, di generare una copia dell'avversario con il 50% dei punti salute, che passa sotto il controllo del giocatore e rimane disponibile anche dopo la battaglia.

Il lancio della 1.0 è accompagnato anche dalla risoluzione di molti problemi residui. Per quanto riguarda il futuro, Amplitude invita però a non aspettarsi immediatamente una roadmap dettagliata: "In questo momento siamo tutti concentrati sulla risoluzione degli eventuali problemi critici che la community potrebbe incontrare e sull'osservazione delle reazioni iniziali". Lo studio spiega di avere una roadmap interna, ma preferisce utilizzare i primi feedback della versione 1.0 per adattare i contenuti successivi e promette di condividere più avanti i piani ufficiali.