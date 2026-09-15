Il director di Fable promette che il finale sarà di qualità, anche se il 75% dei giocatori non lo vedrà

Gli autori di Playground Game sono alquanto sicuri di aver trovato un buon modo per dare una conclusione a Fable, il gioco di ruolo in arrivo il prossimo febbraio.
La speranza dei giocatori è che non si ripeta quanto accaduto con Fable 2, nel quale dopo una lunga avventura si ottiene un finale molto anticlimatico.
Il commento del director di Fulton
Il game director di Fable, Ralph Fulton, ha spiegato che la missione principale non metterà troppa fretta ai giocatori, così che possano esplorare il mondo e interagire con i suoi sistemi, ma anche per permettere agli utenti di prendere decisioni importanti regolarmente.
Solo durante il finale saremo obbligati a occuparci della storia e non potremo andarcene in giro liberamente e promette che la conclusione sarà di qualità. Tutto ciò, pur sapendo che molti utenti non vedranno il finale.
"È facile guardare le metriche del settore che dicono che il 100% delle persone inizia un gioco e solo il 25% lo porta a termine, e decidere di non investire pesantemente sul finale", spiega Fulton, aggiungendo: "Nel nostro caso però abbiamo perseguito la qualità senza sosta."
Ovviamente non possiamo sapere ora come finirà l'opera, ma Fulton anticipa che "in perfetto stile Fable, il gioco culmina in una scelta che ti spinge davvero a riflettere su chi sei, con un vero costo personale da soppesare rispetto al risultato."
Infine, ricordiamo che Fable spiega perché ha cambiato il design della propria eroina.