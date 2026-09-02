Fable spiega perché ha cambiato il design della propria eroina

Successivamente, il team ha deciso di cambiare il design del personaggio mostrato nei filmati. Lo ha fatto a causa delle critiche? No, semplicemente il team voleva rendere chiaro che esiste la possibilità di personalizzare il proprio eroe o la propria eroina.

Le parole del director di Fable

"All'inizio di quest'anno, abbiamo ovviamente svelato di avere la possibilità di personalizzare il personaggio nel nostro gioco", spiega Ralph Fulton, director di Fable, parlando con IGN USA. "Non è una cosa rivoluzionaria per un GDR, ma c'era comunque qualche speculazione sul fatto che non l'avessimo, ed eravamo felici di rivelare che sì, ce l'abbiamo."

"Da allora, nei materiali che abbiamo pubblicato - il nostro showcase trailer, il video di gameplay dal vivo diffuso a giugno e i contenuti presenti qui alla Gamescom 2026 - siamo stati felici di iniziare a mostrare a rotazione alcuni dei personaggi che è possibile selezionare e personalizzare usando quel sistema. La ragazza che vedete nella demo che stiamo mostrando oggi è solo un altro dei personaggi che si possono selezionare e personalizzare nel gioco. E sapete cosa? Piace alla gente, ne sono felicissimo."

Ricordiamo infine che abbiamo provato il sistema di combattimento di Fable alla Gamescom 2026.