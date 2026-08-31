Fable, il director è contento del rinvio al 2027 che gli farà evitare GTA 6

Il rinvio di Fable al 23 febbraio 2027 sembra aver convinto anche il suo director Ralph Fulton. Il nuovo capitolo della serie di Playground Games era inizialmente previsto per il 2026, ma lo spostamento all'anno successivo consentirà al gioco di evitare quella che Fulton ha definito una "finestra caotica""per le uscite, con un calendario autunnale particolarmente affollato. Leggasi: abbiamo schivato GTA 6 . Del resto anche settembre e ottobre sono due mesi affollatissimi, che avrebbero fatto rischiare molto al titolo.

Evitare la ressa

Parlando con IGN, Fulton ha spiegato di essere ora molto soddisfatto della collocazione scelta per il lancio. Il motivo del rinvio, ha detto, è "abbastanza evidente per tutti", in riferimento alla concentrazione di grandi produzioni prevista per la fine dell'anno corrente.

Il director ha ammesso che avrebbe preferito pubblicare Fable quest'anno e che non era entusiasta all'idea di dover convocare nuovamente il team per comunicare, a gennaio, che quello sarebbe stato finalmente "l'anno in cui avremmo pubblicato Fable". Alla fine, però, il cambiamento di programma è stato ritenuto necessario.

"La motivazione è assolutamente valida. Sono contento che stiamo evitando quella caotica finestra", ha dichiarato Fulton.

Da sottolineare che Fulton non cita mai GTA 6 nell'occasione, che però è il classico elefante nella stanza. Lo è al punto da aver fatto terra bruciata d'uscite intorno al 19 novembre, data in cui sarà disponibile, comprimendo gli altri giochi nei periodi limitrofi.

Fulton aveva parlato esplicitamente di GTA VI a giugno, spiegando che il rinvio avrebbe permesso a Fable di evitare un "periodo davvero congestionato" per le uscite e, soprattutto, di "evitare ovviamente Grand Theft Auto".

"Avere una finestra più libera ci dà l'opportunità di creare un momento tutto nostro, e penso che sia l'attenzione che questo gioco merita", aveva aggiunto il director.

Nel frattempo, alcune sequenze di combattimento di Fable registrate alla Gamescom sono emerse online. Fable uscirà su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC.