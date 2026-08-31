The War è un picchiaduro con tutti i robottoni della nostra infanzia, completamente gratuito

Lo sviluppatore indipendente italiano Gino Sodano è l'eroe di cui non sapevate di avere bisogno. Ha appena lanciato la versione 1.20 di The War, un picchiaduro a incontri completamente gratuito (se volete ringraziarlo, potete donargli dei soldi tramite Paypal), con protagonisti molti dei robottoni che hanno riempito la nostra infanzia, quantomeno se eravate bambini tra la fine degli anni '70 e gli anni '80.
C'è anche una mod
Volete far combattere Jeeg Robot contro Megaloman? Oppure Zambot 3 contro Atroganga? Ora potete farlo.
L'ultima versione del gioco ha aggiunto anche la mod Tag, che consente di organizzare scontri 4 contro 4.
Come detto, ci troviamo di fronte a un picchiaduro a incontri, con ciascun robot presente nel roster che ha la sua sigla iniziale, una intro pre incontro, e un finale con sigla dedicata. Tutto in italiano.
Le varie mosse sono tutte ispirate a quelle dei robot reali, tra fiamme di Megalopoli, grandi tifoni e attacchi solari. Anche nel loro caso, le voci che accompagnano le esecuzioni sono in italiano, tratte dalle serie animate.
Da notare che i robot non sono proporzionati alle loro controparti "reali", se così le vogliamo definire, ma per un motivo logico e condivisibile: le taglie dei robot sarebbero state così differenti, in alcune casi, da rendere impossibile farli scontrare.
Se vi interessa giocare a quello che si presenta come un grosso atto d'amore verso un'epoca importante per l'animazione giapponese, non vi resta che andare sul blog ufficiale di Gino Sodano e scaricare The War. Oppure potete partire dalla sua pagina Facebook, dove troverete i link e gli aggiornamenti del progetto.