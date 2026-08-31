The War è un picchiaduro con tutti i robottoni della nostra infanzia, completamente gratuito

Lo sviluppatore indipendente italiano Gino Sodano è l'eroe di cui non sapevate di avere bisogno. Ha appena lanciato la versione 1.20 di The War , un picchiaduro a incontri completamente gratuito (se volete ringraziarlo, potete donargli dei soldi tramite Paypal), con protagonisti molti dei robottoni che hanno riempito la nostra infanzia , quantomeno se eravate bambini tra la fine degli anni '70 e gli anni '80.

C'è anche una mod

Volete far combattere Jeeg Robot contro Megaloman? Oppure Zambot 3 contro Atroganga? Ora potete farlo.

L'ultima versione del gioco ha aggiunto anche la mod Tag, che consente di organizzare scontri 4 contro 4.

Come detto, ci troviamo di fronte a un picchiaduro a incontri, con ciascun robot presente nel roster che ha la sua sigla iniziale, una intro pre incontro, e un finale con sigla dedicata. Tutto in italiano.

Le varie mosse sono tutte ispirate a quelle dei robot reali, tra fiamme di Megalopoli, grandi tifoni e attacchi solari. Anche nel loro caso, le voci che accompagnano le esecuzioni sono in italiano, tratte dalle serie animate.

Da notare che i robot non sono proporzionati alle loro controparti "reali", se così le vogliamo definire, ma per un motivo logico e condivisibile: le taglie dei robot sarebbero state così differenti, in alcune casi, da rendere impossibile farli scontrare.

Se vi interessa giocare a quello che si presenta come un grosso atto d'amore verso un'epoca importante per l'animazione giapponese, non vi resta che andare sul blog ufficiale di Gino Sodano e scaricare The War. Oppure potete partire dalla sua pagina Facebook, dove troverete i link e gli aggiornamenti del progetto.