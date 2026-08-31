Stupid Never Dies mostra il boss Wyvern in un video di gameplay

GPTRACK50 ha pubblicato un nuovo video di gameplay di circa tre minuti dedicato a Stupid Never Dies, un gioco di ruolo d'azione 3D descritto dallo studio come un'avventura dalla crescita "incredibilmente rapida". Il filmato, accompagnato dal commento del director Eiichiro Sasaki, mostra nel dettaglio lo scontro contro Wyvern, uno dei boss più impegnativi dell'avventura.
Il video
Wyvern viene presentato come il dominatori dei cieli e rappresenta una delle sfide più importanti per il protagonista Davy. Il video si concentra quindi sugli attacchi del boss e sulle strategie necessarie per affrontarlo, mostrando anche come sfruttare al meglio le abilità di Davy durante il combattimento per avere la meglio.
La descrizione ufficiale del filmato spiega: "Wyvern, il drago che domina i cieli, è uno dei più formidabili boss del gioco. Quali attacchi scatenerà? E come si possono sfruttare al meglio le abilità di Davy per superare questo scontro? Speriamo che questo commento possa offrirvi qualche indicazione utile prima di affrontare la battaglia in prima persona".
Il nuovo video rappresenta quindi soprattutto un'anteprima delle meccaniche di combattimento di Stupid Never Dies, con Sasaki che accompagna le sequenze fornendo indicazioni sul comportamento del boss e sulle possibilità a disposizione del protagonista. Stupid Never Dies è previsto per il 21 ottobre 2026 su PlayStation 5 e PC tramite Steam. Non sono state annunciate altre piattaforme, almeno finora.