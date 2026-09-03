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Disponibile la demo di Stupid Never Dies per PS5 e PC: nuovo trailer dallo State of Play

Stupid Never Dies torna allo State of Play con un nuovo trailer e una demo giocabile, First Bite, disponibile ora su PS5 e PC: un assaggio dell'action GDR di GPTRACK50 in arrivo il 21 ottobre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/09/2026
Davy, il protagonista di Stupid Never Dies
Stupid Never Dies
Stupid Never Dies
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Tra i tanti giochi presenti al doppio State of Play andato in onda oggi c'è stato anche Stupid Never Dies, l'action GDR a base di zombie e creature infernali di GPTRACK50. Per l'occasione è stato mostrato un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

Le novità non terminano qui: a partire da ora è possibile provarlo grazie alla demo "First Bite", che trovate su PlayStation Store e Steam, dando modo così ai giocatori di prendere dimestichezza con il titolo e farsi un'idea prima del debutto nei negozi, fissato al prossimo 21 ottobre.

Nei panni dello zombie più imbranato degli inferi

Stupid Never Dies ci mette nei panni di Davy, lo zombie più scarso dell'intero mondo dei mostri: una creatura timida, impacciata e considerata un codardo da chiunque. Nonostante tutto, il suo obiettivo è sorprendentemente romantico: riportare in vita Julia, una ragazza umana congelata di cui si è innamorato all'istante, nella speranza di riuscire finalmente a portarla a un appuntamento.

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Il fulcro del gameplay è il sistema Style Eat, una meccanica che permette a Davy di divorare i mostri sconfitti per assorbirne le abilità e trasformarsi in nuove forme. In totale può accedere a 11 Stili diversi: oltre alla sua versione zombie, può diventare licantropo, arpia, golem, vampiro, fuoco fatuo, ciclope, fata delle nevi, uomo pesce, lich e demone, costruendo così un set di trasformazioni estremamente vario e strategico.

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