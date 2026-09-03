The Eminence in Shadow: Phantom Echoes è stato annunciato allo State of Play da NIS America: si tratta di un action RPG con elementi roguelite basato sull'omonima serie di light novel, in arrivo nel corso del 2027.
Primo tie-in di The Eminence in Shadow, il gioco punta a coinvolgerci nelle avventure di Cid Kagenou e della sua organizzazione Shadow Garden, attraverso una formula incentrata sull'azione e su di una struttura roguelite su larga scala.
Il trailer pubblicato da NIS America mostra un mix di combattimenti e sequenze di intermezzo che costituisce un piccolo assaggio dell'esperienza ma non fornisce dettagli su come funzioneranno determinati meccanismi.
Il debutto su console di The Eminence in Shadow: Phantom Echoes costituirà un importante passo per il franchise, che ha già conquistato un ampio pubblico fra romanzi e anime, superando gli otto milioni di copie vendute in tutto il mondo.
Una storia bizzarra
Al centro della trama di The Eminence in Shadow c'è un ragazzo ossessionato dall'idea di diventare una sorta di burattinaio che agisce nell'ombra: nel suo mondo originale conduce una vita ordinaria ma si allena segretamente per raggiungere un livello di potere straordinario.
La sua vita cambia quando muore prematuramente e rinasce in un universo differente, assumendo l'identità di Shadow e creando una storia immaginaria attorno a una presunta organizzazione chiamata Cult of Diablos, convinto di stare semplicemente giocando al ruolo del manipolatore che opera dietro le quinte.
Il culto però esiste davvero e il ragazzo si ritrova effettivamente a svolgere il ruolo di "eminenza oscura", coordinando le azioni di una squadra di potenti guerriere.