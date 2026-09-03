PlayStation Plus: un nuovo gioco e tre classici in arrivo, annunciati allo State of Play

Il gioco nuovo è Mycopunk , uno sparatutto pubblicato da Devolver Digital e già disponibile da tempo su Steam in versione PC, in arrivo anche su PS5 direttamente all'interno dell'abbonamento PlayStation Extra e Premium, inserito al lancio tra i titoli del mese di ottobre, in attesa di ulteriori comunicazioni sugli altri.

Durante lo State of Play di oggi c'è stato spazio anche per PlayStation Plus , per il quale sono stati annunciati quattro giochi: un nuovo titolo e tre classici che si aggiungeranno prossimamente al catalogo del servizio in abbonamento di Sony.

Una novità e tre classici

Per quanto riguarda i classici, è in arrivo un terzetto davvero molto interessante per i nostalgici abbonati a PlayStation Plus Premium, con giochi decisamente noti e attesi da molti utenti del servizio.

Sono tre giochi appartenenti alle generazioni PS1 e PS2, che non hanno però ancora un periodo di uscita preciso, sebbene sia probabile l'arrivo nelle prossime settimane.

Il primo è Mega Man X Command Mission, originariamente uscito nel 2004 su PS2 e caratterizzato da una struttura in stile gioco di ruolo con combattimenti a turni, a cui molti appassionati sono rimasti legati.

Il secondo è Dino Crisis 2, dalla generazione PS1: si tratta di un gioco che ha bisogno di ben poche presentazioni, trattandosi del secondo capitolo di una serie ben nota da parte di Capcom, che purtroppo non ha avuto molti sviluppi di recente.

Infine, il terzo gioco è Ratchet & Clank, il classico action a piattaforme con elementi da avventura che ha dato il via alla serie, tratto dalla generazione PS2.