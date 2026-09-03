ChatGPT, Gemini, Claude, Grok sono andati offline: i principali servizi e provider IA sono down

La situazione appare critica anche sul fronte Anthropic : sia Cursor sia la stessa Anthropic segnalano rispettivamente "elevated errors for Anthropic Models, investigating service degradation ed elevated errors for multiple models", confermando un quadro di disservizio diffuso .

Nelle ultime ore il settore dell'intelligenza artificiale ha mostrato segnali di forte instabilità, con diversi servizi tra i più utilizzati al mondo alle prese con errori e rallentamenti. Secondo le segnalazioni raccolte da Downdetector, risultano particolarmente evidenti i problemi su ChatGPT e Codex , per i quali OpenAI ha indicato la presenza di "elevated errors", cioè un aumento anomalo degli errori.

Tra i servizi IA in down vi sono anche Gemini e Grok

Anche Amazon AI sta attraversando una fase di difficoltà, con segnalazioni di "increased error rates" in due aree strategiche, Bahrain ed UAE, aggiornate pochi minuti fa. Questo indica che il problema non riguarda un solo provider, ma coinvolge più piattaforme e infrastrutture, con effetti potenzialmente estesi su utenti, sviluppatori e aziende che integrano questi modelli nei propri flussi di lavoro.

Tra i servizi in down, inoltre, sono presenti anche Gemini, l'IA targata Google e Grok, il chatbot di Elon Musk di X e xAI. Stando a quanto viene riportato sul sito checkaistatus, tra i servizi in down compaiono anche Cohere, GitHub Copilot, Hugging Face, Microsoft Azure, Perplexity e Replicate.