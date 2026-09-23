OPPO Find X10 Pro Max è il primo smartphone con tre fotocamere da 200 MP: ecco i dettagli ufficiali

OPPO Find X10 Pro Max punta sulla fotocamera, ma non solo

Il comparto fotografico è inserito in un'isola quadrata rialzata, affiancata da una seconda barra che ospita il flash e un ulteriore sensore. Non manca un elemento arancione che richiama la collaborazione tra OPPO e Hasselblad, già presente sulle precedenti generazioni della serie Find.

La presentazione in Cina di OPPO Find X10 Pro Max

Insieme al Pro Max arriva anche il Find X10, modello più compatto che rinuncia a parte dell'hardware fotografico. La fotocamera ultragrandangolare, in particolare, scende a 50 megapixel, mentre il resto della configurazione mantiene un'impostazione simile.

Sotto la scocca del Find X10 Pro Max trova posto il nuovo MediaTek Dimensity 9600 Pro, mentre il modello standard utilizza il Dimensity 9600M. Entrambi integrano una batteria da 8.000 mAh e una certificazione IP69 contro acqua e polvere. OPPO ha inoltre previsto profili colore personalizzabili e diversi effetti ispirati alla pellicola fotografica.

La presentazione arriva a pochi giorni dalle novità di Vivo e Xiaomi, che stanno concentrando le rispettive presentazioni dei top di gamma nello stesso periodo. Anche Vivo ha introdotto una gamma dinamica dichiarata di 17 stop, mentre Xiaomi si prepara a presentare i nuovi modelli della famiglia 18 Pro.

Per il Find X10 Pro Max è già previsto anche un debutto internazionale, sebbene OPPO non abbia ancora reso noti al pubblico date e mercati coinvolti. Vi terremo aggiornati e possiamo già anticiparvi che arriverà la recensione di uno dei modelli della gamma non appena la serie Find X10 arriverà in Italia.