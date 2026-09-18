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Anche il nuovo chip Xiaomi XRING 03 potrà emulare giochi Windows?

Il nuovo XRING 03 di Xiaomi sembra supportare il formato texture BCn, un requisito importante per eseguire giochi Windows tramite emulazione anche sui SoC ARM.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   18/09/2026
Xiaomi XRING 03

Il nuovo SoC XRING 03 di Xiaomi potrebbe avere una caratteristica capace di modificare le possibilità dell'emulazione dei giochi Windows su Android. Un'analisi delle funzionalità grafiche del chip ha infatti evidenziato il supporto al formato di texture BCn, assente su diverse piattaforme ARM utilizzate negli smartphone.

La novità non implica automaticamente prestazioni superiori nei videogiochi. Il suo effetto principale riguarda la compatibilità, perché il supporto a questo formato rimuove uno degli ostacoli tecnici che finora hanno limitato l'esecuzione dei giochi Windows attraverso software di emulazione.

Xiaomi XRING 03 supporta le texture BCn

Il supporto è emerso dall'analisi di un report Vulkan relativo all'XRING 03. Il SoC, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, utilizza architetture CPU e GPU basate sui progetti ARM di generazione attuale, una scelta simile a quella adottata da Google per Tensor e da MediaTek con i chip Dimensity. Il problema riguarda proprio la grafica. Le GPU ARM Mali normalmente utilizzate da queste piattaforme non offrono il supporto necessario alle texture BCn, un insieme di formati di compressione impiegati da numerosi videogiochi per PC. Senza questa compatibilità, alcuni titoli Windows non possono essere gestiti correttamente dai livelli di emulazione presenti su Android.

Xiaomi 18 Fold con XRING 03
Xiaomi 18 Fold con XRING 03

L'XRING 03 sembra quindi interrompere questa limitazione. Il supporto alle BCn non aumenta direttamente la potenza grafica del processore, ma permette al software di emulazione di gestire contenuti che prima rappresentavano un ostacolo. La differenza è quindi soprattutto a livello di compatibilità, non di prestazioni.

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Il nuovo supporto potrebbe avvicinare l'XRING 03 ai SoC Snapdragon sul fronte dell'emulazione dei giochi per PC, ma serviranno test reali per stabilire quanto sia efficace. La possibilità di avviare un gioco non significa infatti che sia possibile mantenerlo a un frame rate adeguato o con consumi e temperature gestibili. Gli Snapdragon di fascia alta hanno già mostrato di poter gestire alcuni giochi AAA per Windows attraverso l'emulazione, anche se il carico energetico può diventare elevato e rende importante il sistema di raffreddamento. L'XRING 03 dovrà quindi dimostrare sul campo quanto riesca a sfruttare il supporto alle BCn.

Il report Vulkan
Il report Vulkan

La questione assume maggiore rilievo mentre l'emulazione di giochi Windows su Android continua a ricevere attenzione. Con una parte degli sviluppatori ancora concentrata principalmente su PC e console, strumenti di questo tipo possono diventare un collegamento tra le due piattaforme. Il supporto hardware alle texture rappresenta però soltanto uno dei requisiti necessari: saranno software di emulazione, driver e potenza del SoC a determinare il risultato finale.

#Android #Tecnologia
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