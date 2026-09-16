Marvel's Wolverine: polemiche online sulla sequenza in moto che pare si completi da sola

La questione dell'"handholding", ovvero il fatto che il gioco tenda a risultare talmente accomodante nei confronti dei giocatori da risultare eccessivamente guidato e poco sfidante, riguarda un po' tutto il titolo a dire il vero, ma su questo particolare aspetto si sta concentrando una grande quantità di video e interventi sui social.

Marvel's Wolverine si sta rivelando decisamente più controverso di quanto ci si potesse aspettare da un nuovo blockbuster PlayStation targato Insomaniac, per quanto riguarda diversi aspetti ma soprattutto per quanto riguarda il suo essere piuttosto "guidato" in diversi frangenti, e ultimamente la discussione online si sta concentrando su una particolare sequenza in moto che, a detta di molti, pare si completi praticamente da sola .

Guarda mamma: senza mani!

In sostanza, molti utenti hanno registrato sequenze di gioco di Marvel's Wolverine in cui, di fatto, non toccano nemmeno il controller ma completano comunque la sequenza in moto, dimostrando come il gioco in pratica si giochi da solo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In questi video vediamo in effetti Wolverine in moto che rimbalza contro i guard-rail della strada rimanendo sempre in carreggiata, sbatte senza subire grandi danni contro auto e attacca con gli artigli praticamente in maniera automatica.

Unito alla polemica sulla presunta presenza di quick time event che di fatto si completano da soli in maniera corretta anche a prescindere dagli input del giocatore, la corsa in moto di Wolverine sta diventando un vero caso online.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Qualcuno ha provato a far notare che c'è comunque la possibilità di far morire il protagonista, perché in effetti perde una unità di energia ogni volta che sbatte contro i veicoli, ma questa generalmente fa in tempo a ricaricarsi prima di esaurirsi. In ogni caso, sembra sia confermato che non sia del tutto necessario utilizzare il controller per arrivare in fondo alla sequenza.

Insomma, si tratta solo di un elemento d'intermezzo del gioco, che tuttavia sta assurgendo a simbolo dei problemi rilevati in Marvel's Wolverine, al di là delle tracce olfattive che sembrano "scoregge". Nel frattempo, Insomniac sta ascoltando tutte le critiche al gioco e ha assicurato di stare lavorando assiduamente per correggere i problemi, sebbene alcune critiche riguardino elementi strutturali che difficilmente possono essere modificati.