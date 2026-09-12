Le tracce olfattive di Marvel's Wolverine sembrano "scoregge": Insomniac Games risponde

Il giornalista Gene Park del The Washington Post ha condiviso alcuni dettagli tramite i social media e, alla fine, è arrivato anche un commento da parte di Insomniac Games, il team di sviluppo.

Marvel's Wolverine è alquanto discusso in questo primo periodo, prima della pubblicazione, e uno dei dettagli che i giocatori non stanno apprezzando - sulla base di quanto possono vedere online - è il fatto che le tracce olfattive che Logan è in grado di seguire sembrino delle scoregge , che non possono essere disattivate.

Le scoregge di Marvel's Wolverine

Park spiega che la traccia olfattiva non è parte del sistema di supporto alla navigazione e non può essere rimossa in alcun modo. Ci sono alcuni elementi pensati per aiutare a orientarsi che possono essere rimossi, ma le scoregge no.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Park stesso comprende quale potrebbe essere il punto: le tracce olfattive non sono solo un modo per guidare il giocatore, ma fanno parte della lore del personaggio e spiegano quali sono le sue capacità. Rimuoverle completamente toglierebbe parte della caratterizzazione di Logan.

Infatti, il director della community e del marketing di Insomniac Games - James Stevenson - ha sfruttato i social media per spiegare il punto di vista del team: "La traccia olfattiva non è sempre attiva. Rappresenta i super sensi mutanti canonici di Logan e le sue abilità di alto livello nel rintracciare un obiettivo. Si attiva solo quando sta seguendo uno specifico odore o suono (una persona, del whisky o un altro indizio olfattivo), durante momenti specifici delle missioni o quando percepisce un elemento collezionabile", al quale è comunque necessario avvicinarsi abbastanza, dice Stevenson, spiegando che un minimo di esplorazione è richiesta e non è tutto guidato ogni istante.

I giocatori però non apprezzano la cosa, poiché ritengono che il sistema aiuti troppo. Non è la prima volta che alcuni giochi AAA blockbuster vengono criticati per questo motivo, ma bisogna ricordare che c'è una fetta di utenza che ha bisogno di questi aiuti. Avere un'opzione per limitarli o eliminarli sarebbe la scelta migliore, ma in alcuni casi - come questo - quando il tutto è anche legato alla narrazione diventa complicato trovare il punto di equilibrio, probabilmente.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Marvel's Wolverine.