Marvel's Wolverine su PS5 Pro: vediamo quali miglioramenti ci sono rispetto a PlayStation 5 base

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video comparativo dedicato a Marvel's Wolverine , all'interno del quale possiamo vedere come gira il gioco su PS5 base e su PlayStation 5 Pro .

Il video confronto di Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine offre varie modalità grafiche su entrambe le console, in modo simile a quanto fatto con Marvel's Spider-Man 2. PS5 ha Fedeltà e Prestazioni, mentre su PS5 Pro abbiamo le versione "Pro" delle modalità base e anche un'opzione con ray tracing avanzato per la modalità Fedeltà base.

La differenza è legata alla risoluzione (2160-1440p nativa in modalità Fedeltà e 1440-1080p nativa in Prestazioni), ai riflessi e alle ombre. Entrambe le console e le modalità permettono di attivare il VRR per sbloccare il frame rate, con possibili cali di risoluzione fino a sotto i 1080p.

Pare che la principale differenza tra PS5 e PS5 Pro sia legata alla qualità dell'immagine, grazie al PSSR, così come ai dettagli dei riflessi e dell'illuminazione globale, in particolar modo in modalità RT avanzata. Il frame rate è bloccato a 30 FPS in Fedeltà e a 60 FPS in Prestazioni. Se si usa uno schermo a 120 Hz con VRR si possono ottenere i 60 FPS in modalità Fedeltà, con picchi di 100 FPS in Prestazioni.

Il ray tracing avanzato costa circa 3-4 FPS su PS5 Pro, quindi ElAnalistaDeBits lo consiglia. Se si gioca invece sulla console base e si dispone di uno schermo che supporta il VRR, il consiglio è usare la modalità Fedeltà.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Marvel's Wolverine.