Marvel's Wolverine: la tecnologia svelata da Mike Fitzgerald

Lo sviluppo del titolo dedicato al mutante Marvel non è nato dall'inseguimento delle tendenze di mercato, ma dalle necessità fisiche del protagonista: "Cerchiamo di non chiederci cosa stiano facendo gli altri giochi o quali caratteristiche servano al nostro motore, ma di pensare al personaggio su cui stiamo realizzando il gioco".

Passare dalla New York dell'Uomo Ragno agli ambienti più contenuti e violenti di Logan ha imposto un ripensamento strutturale del motore proprietario di Insomniac Games. A guidare questa evoluzione c'è Mike Fitzgerald, Head of Technology dello studio californiano, responsabile dell'infrastruttura tecnica che muove la quinta produzione della software house su PlayStation 5. Fitzgerald ha supervisionato il lavoro degli ingegneri assicurandosi che le risorse dell'hardware di Sony venissero sfruttate al meglio per rispondere alle esigenze dei designer di gioco.

Mike Fitzgerald copre il ruolo di Head of Technology in Insomniac Games, dove coordina i team responsabili di motore grafico, strumenti di sviluppo e arte tecnica. Dopo aver conseguito laurea e master in informatica al Massachusetts Institute of Technology, la sua carriera ha preso il via in Harmonix Music Systems, software house in cui è cresciuto fino a diventare Chief Technology Officer lavorando a serie come Rock Band e Fantasia: Music Evolved. Entrato in Insomniac Games nel 2018 , ha preso in mano l'infrastruttura tecnologica per il gruppo PlayStation Studios firmando l'architettura motore di produzioni per PlayStation 5 come il remaster di Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart e Marvel's Spider-Man 2, fino alla stesura dei nuovi sistemi per Marvel's Wolverine.

Ambienti naturali e varietà delle ambientazioni

Durante la nostra conversazione, Fitzgerald ci ha raccontato che uno dei problemi principali che il team si è trovato ad affrontare è stato l'abbandono delle città a favore di paesaggi più variegati. Questo ha costretto il team a sviluppare un nuovo sistema di gestione del paesaggio per rendere credibile la natura selvaggia. Dalle fitte giungle asiatiche di Telambang alle foreste innevate del Canada, fino ai quartieri al neon di Shinjuku a Tokyo, ogni area ha richiesto soluzioni grafiche dedicate per la propagazione della luce tra la vegetazione e per la resa della pioggia notturna.

Questo, quindi, ha rappresentato, un po' a sorpresa, una difficoltà nuova: non è vero che i giochi lineari sono più semplici degli open world, se i primi hanno una grande varietà di scenari. Perché è vero che la linearità ha permesso di concentrare tanti dettagli in spazi ridotti, come la reazione delle foglie degli alberi alle raffiche di vento, ma ogni luogo ha esigenze diverse. "Penso che lasciare l'uniformità delle città e accumulare tutti questi sistemi in modo convincente abbia richiesto un lavoro costante dall'inizio del progetto fino alla sua conclusione", ha riassunto il direttore tecnico riguardo alle complessità affrontate dagli sviluppatori durante la creazione di Marvel's Wolverine.