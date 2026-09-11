Dead or Alive 6 Last Round, la scelta di diminuire i costumi sexy divide la community

Dead or Alive è da sempre associato, oltre che al combattimento, a una forte componente di fanservice , tra costumi particolarmente provocanti, fisica dei personaggi e spin-off come Dead or Alive Xtreme Venus Vacation che hanno ulteriormente accentuato questo aspetto . Secondo Iuchi, tuttavia, questo tipo di abbigliamento viene utilizzato raramente nelle modalità competitive, anche per una certa riluttanza dei giocatori a mostrarlo durante le partite.

Koei Tecmo sta valutando la riduzione dei costumi sexy di Dead or Alive 6 Last Round , una scelta che ha generato un vespaio tra i fan della serie. A spiegare le ragioni di questa scelta è stato Tsuyoshi Iuchi, project manager del gioco, in un'intervista pubblicata sulla rivista giapponese Famitsu .

Imbarazzo

"Capisco che alcune persone sperino nella presenza di costumi sexy, ma in realtà tendono a essere usati meno frequentemente nei giochi competitivi per via dell'imbarazzo che generano e di altri fattori. Per esempio, anche nelle partite classificate, non capita spesso di vedere gli avversari indossare costumi da bagno, giusto?", ha spiegato Iuchi. "Questa volta puntiamo a creare costumi che 'le persone a cui piace quel personaggio continueranno a usare', in cui gli elementi sexy vengono di conseguenza ridotti al minimo."

La dichiarazione rappresenta un grosso cambiamento rispetto alla tradizione della serie e ha diviso la community. Alcuni giocatori hanno interpretato la decisione come un ulteriore allontanamento dagli elementi che hanno contribuito alla popolarità di Dead or Alive, mentre altri hanno collegato la questione alle esigenze delle competizioni, dove i costumi da bagno e altri abiti particolarmente appariscenti sono già stati limitati o vietati in diversi tornei. Rimane da capire perché, più semplicemente, non possa essere impedito l'uso di certi costumi durante le competizioni, lasciando ai giocatori la scelta di usarli o meno negli altri contesti di gioco.

A generare discussioni è stata anche la nuova combattente Minato, presentata recentemente per Dead or Alive 6 Last Round. Diversi giocatori hanno sottolineato le somiglianze tra il suo stile di combattimento e quello di Honoka. Il director Akihiro Nakamura ha spiegato che, nonostante entrambe utilizzino le stesse tecniche, la loro origine è differente: Honoka possiede la capacità innata di imitare all'istante le tecniche che osserva, mentre Minato le apprende studiandole attraverso un dispositivo e attraverso l'allenamento.

"Honoka ama guardare le arti marziali e il wrestling professionistico, quindi sceglie le tecniche che le piacciono per hobby, mentre Minato apprende le tecniche tenendo conto dell'impatto visivo e del divertimento della danza", ha aggiunto Nakamura.

Le dichiarazioni hanno provocato diverse reazioni negative sui social, con alcuni membri della community che hanno accusato Koei Tecmo di dedicare poche risorse al supporto del gioco e di puntare principalmente sulla vendita di nuovi contenuti. Le critiche si inseriscono inoltre nel dibattito più ampio sul futuro della serie, considerando che Dead or Alive 7 è ancora in sviluppo e non dispone al momento di una data di uscita.