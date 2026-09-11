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Prenota iPhone 18 Pro Max su Amazon appena torna disponibile: il nuovo top di gamma Apple

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di iPhone 18 Pro Max. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/09/2026
iPhone 18 Pro Max

Su Amazon è presente la possibilità di effettuare il pre-order di iPhone 18 Pro Max. Attualmente il prodotto non risulta disponibile ma vi invitiamo a tenere d'occhio la pagina per scoprire quando lo smartphone tornerà disponibile. Saranno disponibili 4 tagli di memoria con questa divisione di prezzo:

  • 256 GB: 1.639€
  • 512 GB: 1.889€
  • 1 TB: 2.389€
  • 2 TB: 3.139€

Puoi prenotarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso:

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il display Super Retina XDR da 6,9" supporta ProMotion fino a 120Hz e offre una maggiore luminosità, accompagnata da una riduzione dei riflessi. La protezione è affidata al Ceramic Shield 2 sul frontale e al Ceramic Shield sul retro.

Il sistema fotografico Pro comprende una fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile, pensata per migliorare la resa di foto e video anche in condizioni di scarsa illuminazione.

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Sono presenti inoltre controlli professionali e uno zoom fino a 8x di qualità ottica. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP offre un'inquadratura più flessibile e supporta l'Acquisizione doppia.

A spingere il dispositivo troviamo il chip A20 Pro, affiancato da una camera di vapore di nuova generazione e due Neural Engine a 16 core. L'autonomia arriva fino a 30 ore.

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