Prenota iPhone 18 Pro Max su Amazon appena torna disponibile: il nuovo top di gamma Apple

Su Amazon è presente la possibilità di effettuare il pre-order di iPhone 18 Pro Max . Attualmente il prodotto non risulta disponibile ma vi invitiamo a tenere d'occhio la pagina per scoprire quando lo smartphone tornerà disponibile. Saranno disponibili 4 tagli di memoria con questa divisione di prezzo:

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il display Super Retina XDR da 6,9" supporta ProMotion fino a 120Hz e offre una maggiore luminosità, accompagnata da una riduzione dei riflessi. La protezione è affidata al Ceramic Shield 2 sul frontale e al Ceramic Shield sul retro.

Il sistema fotografico Pro comprende una fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile, pensata per migliorare la resa di foto e video anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sono presenti inoltre controlli professionali e uno zoom fino a 8x di qualità ottica. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP offre un'inquadratura più flessibile e supporta l'Acquisizione doppia.

A spingere il dispositivo troviamo il chip A20 Pro, affiancato da una camera di vapore di nuova generazione e due Neural Engine a 16 core. L'autonomia arriva fino a 30 ore.