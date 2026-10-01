Anomalith è un TPS ambientato in Giappone che esce una settimana prima di GTA VI: prenotalo su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Anomalith per PS5 al prezzo totale e finale d'acquisto di 69,99€. Il gioco uscirà il prossimo 12 novembre. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Anomalith è uno sparatutto survival in terza persona ambientato in Giappone, caratterizzato da un'atmosfera particolare che combina gli spazi liminali con un'estetica retro ispirata all'era Showa. La protagonista Reona dovrà esplorare le cosiddette Anomaly Zones, luoghi misteriosi che sembrano andare oltre le normali leggi della natura.

Durante le spedizioni, l'obiettivo è semplice ma tutt'altro che privo di rischi: immergersi nelle Anomaly Zones, recuperare gli oggetti utili e riuscire a tornare al punto di estrazione.