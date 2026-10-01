Il gioco esce il 6 ottobre su Xbox Series X|S e PC, anche su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, mentre chi ha la Premium Edition può giocarlo da oggi.

Per gli sviluppatori di The Coalition e People Can Fly si tratta di un'occasione più unica che rara: attingere a piene mani dall'iconica lore di Gears of War per portare in esclusiva su Xbox e PC un'esperienza che non lascia nulla di intentato fra mappe aperte e livelli più tradizionali, nuove armi e un sistema di controllo ottimizzato, un gunplay di riferimento per gli sparatutto in terza persona e un racconto all'altezza delle ambizioni della serie.

Gears of War: E-Day è ambientato quattordici anni prima rispetto agli eventi del primo capitolo della saga e ci catapulta nel momento più drammatico di sempre per gli abitanti di Sera: il Giorno dell'Emersione, quando una sconfinata orda di Locuste fuoriesce dal sottosuolo per portare morte e distruzione in un mondo già sfinito da una lunga guerra.

Il giorno più lungo: la trama di Gears of War: E-Day

"Finalmente gli umani di Sera si illusero di vivere in pace, fino al... Giorno dell'Emersione": le parole che aprivano la sequenza introduttiva dell'originale Gears of War risuonano nella mente dei fan di vecchia data durante il prologo di E-Day, che mostra Marcus Fenix e Dominic Santiago mentre se ne stanno in un bar di Kalona a bere una birra in memoria di Carlos, il fratello di Dom, quando all'improvviso la terra comincia a tremare violentemente.

Purtroppo non si tratta di una "semplice" scossa di terremoto: temprati da anni di battaglie come Gears al servizio della COG, Marcus e Dom si rendono conto che qualcosa non va e trovano prontamente il supporto di altri due soldati, il novellino Lucas Reyes e la veterana Mags Carter, correndo fuori dal locale per aiutare le persone in difficoltà e affrontare le bizzarre e raccapriccianti creature che imperversano fra le strade della città.

Lo spettacolo che si para davanti ai loro occhi è terrificante e, mentre questi mostri fanno strage di civili, i quattro provano a respingerne l'avanzata ricorrendo ad armi di fortuna, mazze e tubi di ferro, scoprendo ben presto che i punti nevralgici di Kalona sono stati attaccati per primi e le forze dell'ordine hanno subito pesantissime perdite per mano di questo nemico ancora sconosciuto.

Le sequenze iniziali di Gears of War: E-Day, con i personaggi ancora in abiti civili

Dopo aver salvato un bel po' di vite, i protagonisti di Gears of War: E-Day raggiungono finalmente un centro di comando COG e lì vengono ufficialmente riarruolati, indossano l'armatura d'ordinanza e, sotto il comando della capitana Akila Grey, formano la Squadra Bravo: un'unità fondamentale per la tenuta della Coalizione in quello che si rivelerà essere soltanto il primo atto di una guerra lunga e sanguinosa.

A livello di trama e direzione, l'atteso prequel sviluppato da The Coalition e People Can Fly ci consegna finalmente la caratterizzazione che mancava ai protagonisti della serie, e che solo negli ultimi capitoli aveva trovato un minimo di forma: Marcus con i suoi traumi irrisolti, Dom e la figura del fratello perduto, Lucas che non ha più nessuno e lotta per ciò che ritiene giusto, e Mags che ne ha passate tante ma non si dà per vinta.

L'appena nata Squadra Bravo in Gears of War: E-Day

Il racconto di E-Day descrive in maniera convincente il dolore della disfatta, il sacrificio e gli sforzi profusi per resistere all'attacco delle Locuste, catapultandoci all'interno di sequenze tanto spettacolari quanto drammatiche nell'ambito di una campagna che dura oltre quattordici ore, ma senza che questa lunghezza si riveli forzata o artificiosa.