4

Il director della storia di Gears of War: E-Day è stato licenziato una settimana prima del lancio

Microsoft ha licenziato il director della storia di Gears of War: E-Day, circa una settimana prima dell'arrivo del videogioco sulle piattaforme di Microsoft.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   23/09/2026
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Articoli News Video Immagini

Microsoft ha dato il via a una nuova serie di licenziamenti all'interno di Xbox, riorganizzando la struttura degli studi videoludici.

Tra i vari, c'è lo story director di Gears of War: E-Day, che è stato licenziato a una sola settimana dal lancio in early access del gioco.

Il licenziamento di Gears of War: E-Day

Si tratta di Juan Vaca, story director presso lo sviluppatore di Gears of War, The Coalition. Vaca ha confermato di essere rientrato nell'ultima ondata di licenziamenti in casa Xbox dopo quattro anni trascorsi in azienda.

Il post su LinkedIn di Juan Vaca
Il post su LinkedIn di Juan Vaca

La notizia sarà certamente stata difficile da digerire per il director, dato che aveva festeggiato pubblicamente il raggiungimento della fase gold da parte del titolo solo la scorsa settimana. Lo sparatutto entrerà in early access la prossima settimana, cinque giorni prima del lancio globale. Non è chiaro cosa intenda fare Microsoft con The Coalition dopo il debutto di Gears of War: E-Day, ma il taglio di figure di spicco non infonde certo molta fiducia.

Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, annunciati i requisiti PC definitivi Gears of War: E-Day è entrato in fase gold, annunciati i requisiti PC definitivi

In attesa della recensione di Gears of War: E-Day, vi abbiamo raccontato che il ritorno di Marcus Fenix ci ha conquistato.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il director della storia di Gears of War: E-Day è stato licenziato una settimana prima del lancio