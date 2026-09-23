Il director della storia di Gears of War: E-Day è stato licenziato una settimana prima del lancio

Microsoft ha dato il via a una nuova serie di licenziamenti all'interno di Xbox, riorganizzando la struttura degli studi videoludici.
Tra i vari, c'è lo story director di Gears of War: E-Day, che è stato licenziato a una sola settimana dal lancio in early access del gioco.
Il licenziamento di Gears of War: E-Day
Si tratta di Juan Vaca, story director presso lo sviluppatore di Gears of War, The Coalition. Vaca ha confermato di essere rientrato nell'ultima ondata di licenziamenti in casa Xbox dopo quattro anni trascorsi in azienda.
La notizia sarà certamente stata difficile da digerire per il director, dato che aveva festeggiato pubblicamente il raggiungimento della fase gold da parte del titolo solo la scorsa settimana. Lo sparatutto entrerà in early access la prossima settimana, cinque giorni prima del lancio globale. Non è chiaro cosa intenda fare Microsoft con The Coalition dopo il debutto di Gears of War: E-Day, ma il taglio di figure di spicco non infonde certo molta fiducia.
In attesa della recensione di Gears of War: E-Day, vi abbiamo raccontato che il ritorno di Marcus Fenix ci ha conquistato.