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I giocatori della beta pensano che World of Warcraft: Forever sia WoW 2

Annunciato alla BlizzCon 2026, il progetto viene percepito da parte dell'utenza come un vero e proprio secondo capitolo, sebbene Blizzard abbia chiarito di non ritenere necessario lo sviluppo di un sequel.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   21/09/2026
Una delle illustrazioni di World of Warcraft Forever
World of Warcraft Forever
World of Warcraft Forever

In seguito alla presentazione di World of Warcraft: Forever durante la BlizzCon 2026, parte della community ha accolto il progetto come la potenziale risposta alle richieste di una versione "Classic+". Tuttavia, le prime impressioni emerse dalla fase beta a pagamento vanno in un'altra direzioni: per molti ci troviamo di fronte a una specie di WoW 2.

Tante novità

World of Warcraft: Forever si propone come una versione rivista del gioco pubblicato nel 2004, arricchita da contenuti inediti e pensata per affiancarsi alle attuali versioni Classic e Retail. Sebbene tecnicamente non si tratti di un seguito, le reazioni sui social media e sui forum ufficiali indicano una percezione molto diversa da parte di una fetta dell'utenza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Condividendo un'immagine legata all'illuminazione notturna del gioco, un utente su X ha affermato: "Non potete dirmi che questo non è WoW 2". Sullo stesso tenore, alcune discussioni su Reddit lo definiscono "un modo intelligente di sviluppare WoW 2". Anche sui forum ufficiali di Blizzard diversi giocatori hanno condiviso opinioni simili, scrivendo che "WoW Forever sembra WoW 2.0 e ha senso".

Da parte sua, Blizzard ha recentemente chiarito la propria posizione in merito alla prospettiva di un secondo capitolo. Gli sviluppatori hanno infatti spiegato che un World of Warcraft 2 non è nei piani, poiché non saprebbero cosa un eventuale sequel potrebbe "offrirvi che World of Warcraft: Forever non vi stia già offrendo".

La BlizzCon 2026 è la seconda possibilità che Blizzard chiede ai suoi fan La BlizzCon 2026 è la seconda possibilità che Blizzard chiede ai suoi fan

Sul fronte dei contenuti e delle meccaniche, i riscontri preliminari della beta segnalano un generale apprezzamento per la gestione dell'atmosfera e del design delle missioni. Il periodo di test ha inoltre permesso di monitorare alcune scelte controverse in termini di monetizzazione, come l'introduzione della nuova razza "Skyborne", proposta al prezzo di 30 dollari e dotata di una sua storia introduttiva.

Infine, lo studio ha confermato alcune modifiche strutturali al sistema di gioco, tra cui l'abbandono del supporto per gli add-on dedicati al combattimento e la rimozione del sistema GDKP, in linea con alcune scelte già applicate alla versione Retail. L'uscita ufficiale di World of Warcraft: Forever è programmata per il 4 novembre.

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