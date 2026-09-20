La BlizzCon 2026 è la seconda possibilità che Blizzard chiede ai suoi fan

Tra il ritorno di StarCraft, il colpo a sorpresa di Diablo V e il debutto di World of Warcraft: Forever il 4 novembre, ripercorriamo luci e ombre della software house di Irvine.

Lasciata ormai alle spalle la BlizzCon 2026, è il momento di analizzare cosa abbia significato per Blizzard il ritorno di questo grande evento, assente per due anni consecutivi, dopo l'ultima edizione svoltasi regolarmente nel 2023. Per molti, infatti, l'assenza della BlizzCon nel 2024 e nel 2025, mai accompagnata da motivazioni particolarmente convincenti, faceva presagire un declino sempre più accentuato per una delle compagnie che da oltre vent'anni fa sognare fan in tutto il mondo. D'altronde, poche altre software house possono contare sulla quantità di IP e sulle risorse economiche necessarie per organizzare una manifestazione di questa portata, soprattutto con una simile continuità nel tempo. L'edizione appena conclusasi della BlizzCon aveva dunque uno scopo ben preciso: dimostrare al mondo che Blizzard non è affatto una software house sulla via del tramonto. L'annuncio di uno sparatutto dedicato a StarCraft, un titolo in gestazione da lungo tempo tra rinvii e cancellazioni, l'inaspettato Diablo V e la sorpresa di World of Warcraft Forever, insieme alle espansioni per Warcraft III e Hearthstone e persino a un nuovo personaggio per Heroes of the Storm, abbandonato a sé stesso ormai da sei anni, rappresentano tutti modi con cui Blizzard ha voluto ribadire di non aver dimenticato la propria identità. Allo stesso tempo, la compagnia ha mostrato di voler correggere alcuni degli errori che si sono accumulati negli ultimi anni. Sebbene molte delle più grandi novità annunciate siano ancora soltanto un miraggio lontano nel tempo, sono comunque servite a delineare il percorso che Blizzard vuole seguire almeno nei prossimi cinque anni: un percorso che punta chiaramente a tornare a essere una compagnia grande e amata come un tempo.

Il metodo Blizzard Blizzard nasce nel 1991, fondata da Michael Morhaime, Allen Adham e Frank Pearce, ma all'epoca aveva un nome diverso: Silicon & Synapse. Il nome risultava però ambiguo perché, secondo Adham, molti lo confondevano con un'azienda che si occupava di protesi mammarie, a causa della parola "silicone". Così, nel 1993, venne cambiato in Chaos Studios. Anche questa denominazione, però, non ebbe fortuna a causa di alcuni problemi di copyright: il nome era già stato preso da un'altra compagnia. I fondatori si misero quindi a cercare sul vocabolario una parola che potesse essere accattivante e, soprattutto, non fosse soggetta a problemi di copyright. Fu così che il 24 maggio del 1994 il termine Blizzard divenne il nome che tutti noi oggi conosciamo. Nei primi anni la software house si occupò principalmente delle conversioni di altri giochi per console, sviluppando poi nel 1992 i suoi primi due titoli originali: The Lost Vikings prima e Rock n' Roll Racing l'anno successivo. Il primo grande successo arrivò però nel 1994 con Warcraft: Orcs & Humans, uno strategico ambientato in un mondo fantasy che conquistò rapidamente il pubblico, arrivando in breve tempo a vendere oltre 300 mila copie. Da lì arrivarono poi tutte le grandi IP per cui Blizzard è conosciuta: Diablo nel 1996, con il secondo capitolo arrivato nel 2000, StarCraft nel 1998 e, nel 2004, World of Warcraft. Insieme a Diablo arrivò anche Battle.net, uno dei primi grandi servizi integrati per il gioco online, che permetteva ai giocatori di incontrarsi, giocare insieme e rimanere in contatto, creando uno dei primi veri ecosistemi online legati ai videogiochi. A ottenere particolare beneficio dalla piattaforma fu soprattutto StarCraft, che divenne uno dei primi grandi fenomeni dell'eSport, quando il termine non aveva ancora la diffusione che avrebbe avuto negli anni successivi. Nei primi anni Duemila vennero organizzati numerosi tornei dedicati a StarCraft, soprattutto in Corea del Sud, dove il gioco raggiunse una popolarità immensa. Il primo Warcraft è stato il gioco che ha lanciato Blizzard tra le grandi software house La consacrazione della software house arrivò poi con il successo stratosferico di World of Warcraft, che fu il gioco più venduto su PC nel 2005 e nel 2006, nonostante fosse anche un titolo per cui era necessario pagare un abbonamento per continuare a giocare. Nel 2010 Blizzard annunciò di aver superato i 12 milioni di abbonati nel mondo, mentre ogni nuova espansione continuava a registrare grandi vendite. La forza di Blizzard è sempre stata anche la meticolosità con cui curava ogni aspetto delle proprie IP. Il "metodo Blizzard" si basava su una filosofia che puntava a creare titoli facili da imparare, ma difficili da padroneggiare, secondo quanto dichiarava già nel 2006 Rob Pardo, all'epoca uno dei principali responsabili del design dei titoli Blizzard. Questa filosofia era condivisa anche da Mike Morhaime, che in alcune sue dichiarazioni spiegò come l'obiettivo fosse creare videogiochi accessibili anche a chi non aveva alcuna esperienza con il medium, senza però sacrificare la complessità necessaria a renderli interessanti anche per i giocatori più esperti. Il primo Diablo fu un enorme successo e venne lanciato insieme alla storica Battle.net Questo equilibrio, molto complesso da raggiungere, permise a Blizzard di creare alcune delle IP più significative della storia dei videogiochi, capaci in alcuni casi di imporsi come punti di riferimento del proprio genere e in altri di contribuire alla nascita di nuovi filoni. Diablo è diventato il capostipite di un particolare tipo di hack & slash, Overwatch ha contribuito a definire il moderno sottogenere degli hero shooter, mentre StarCraft, Warcraft e World of Warcraft si sono imposti come punti di riferimento nei rispettivi generi, influenzando innumerevoli software house negli anni a venire. Il concentrarsi su poche IP, estremamente curate, fu un'altra delle fortune di Blizzard, che non disperse le proprie forze e riuscì a fidelizzare milioni di utenti attorno a ciascuno dei suoi giochi. Basti pensare a Overwatch, l'ultima nuova IP creata dall'azienda, che a pochi mesi dal lancio raggiunse 20 milioni di giocatori, mentre nello stesso periodo Blizzard registrò 42 milioni di utenti attivi mensili complessivi. Il primo Starcraft era protagonista di competizioni internazionali ben prima che il termine eSports esistesse L'essere depositari di tutti questi giochi di successo permise alla società di creare nel 2005 qualcosa di unico nel mondo dei videogiochi: la BlizzCon, un evento capace di trascendere il semplice concetto di manifestazione aziendale per diventare una vera e propria celebrazione dedicata ai fan dei mondi creati da Blizzard. Poche comunità sono così affezionate e fedeli ai propri titoli preferiti come quelle costruite attorno ai giochi Blizzard. In particolare, quella di World of Warcraft ha dato vita a innumerevoli storie di amicizie e amori nate a migliaia di chilometri di distanza, contribuendo a mantenere il gioco al centro della cultura degli MMORPG ancora oggi, oltre vent'anni dopo la sua uscita. La BlizzCon ha rappresentato dunque uno dei momenti più importanti per celebrare questa comunità, attirando ogni anno migliaia di persone pronte a trascorrere due giorni completamente immersi negli universi creati da Blizzard, insieme ad altri appassionati provenienti da tutto il mondo.

Il declino degli ultimi anni L'ultimo decennio di Blizzard però è stato probabilmente quello afflitto dai maggiori problemi mai avuti dalla compagnia, legati sia all'abbassamento della qualità di molti importanti progetti, sia agli scandali e alle problematiche legate al management dell'azienda. Le prime crepe iniziarono a mostrarsi già nel 2016, proprio quando Blizzard sembrava aver raggiunto il punto più alto della propria storia. Il successo di Overwatch ottenuto nei primi mesi spinse la compagnia a investire enormemente nel suo nuovo sparatutto, anche attraverso la creazione dell'Overwatch League, un ambizioso progetto dedicato all'eSport. Con il passare del tempo, però, l'interesse nei confronti della competizione diminuì e la League non riuscì a mantenere le aspettative iniziali. Questo focus estremo verso la componente eSport danneggiò inoltre il titolo per i giocatori più occasionali; renderlo troppo competitivo finì per allontanare una grande fetta di pubblico che si disinteressò anche a seguire la Overwatch League. Ancora più significativo fu ciò che accadde a Heroes of the Storm: nel 2018 Blizzard annunciò la cancellazione dei principali tornei ufficiali, tra cui l'Heroes Global Championship, e il trasferimento di parte degli sviluppatori ad altri progetti. Il gioco sarebbe rimasto attivo, ma con un ritmo di aggiornamenti più lento. Per una community abituata a considerare Blizzard una garanzia di supporto a lungo termine, si trattò di un primo segnale preoccupante. Nel frattempo, anche l'immagine pubblica della società cominciò a deteriorarsi. Nel 2019 il caso del giocatore professionista di Hearthstone Ng Wai Chung, noto come Blitzchung, provocò numerose polemiche: dopo aver espresso il proprio sostegno alle proteste di Hong Kong durante un'intervista ufficiale, il giocatore venne inizialmente sospeso per un anno e privato del premio conquistato. Blizzard ridusse successivamente la sospensione a sei mesi e restituì il denaro, ma la vicenda alimentò il dibattito sulla gestione della compagnia e sui rapporti con il mercato cinese. Alla sua uscita Overwatch divenne un successo enorme, con il tempo però le troppe attenzioni sul lato competitivo, anche quello mal gestito, portarono a un grande calo di utenza Pochi mesi dopo, nel gennaio 2020, arrivò Warcraft III: Reforged, un progetto che avrebbe dovuto riportare uno dei più amati strategici della storia sotto i riflettori. Il risultato, però, fu accolto negativamente a causa di problemi tecnici, funzionalità mancanti e promesse non rispettate, tanto che Blizzard fu costretta a offrire rimborsi agli acquirenti. Il caso divenne uno dei simboli più evidenti della distanza che si era creata tra le aspettative dei fan e i prodotti effettivamente pubblicati dalla società. La crisi si fece ancora più marcata negli anni successivi, quando i problemi cominciarono a coinvolgere contemporaneamente quasi tutte le principali IP di Blizzard. World of Warcraft attraversò una fase particolarmente complicata con Shadowlands, espansione criticata per la gestione della progressione e di alcuni sistemi di gioco e per i vincoli imposti ai giocatori. L'espansione Shadowlands di WoW sbagliò molte cose allontanando parecchi giocatori dal titolo Nel 2021, mentre una parte della community di WoW cercava alternative, Final Fantasy XIV visse un periodo di grande crescita, attirando anche alcuni giocatori e content creator storici provenienti dall'MMORPG di Blizzard. La percezione che si ebbe è che WoW subì un vero esodo di giocatori a favore del titolo di Square Enix, anche se Blizzard non pubblicò mai i numeri effettivi di quel periodo. Nello stesso momento, la società venne travolta dalle accuse di discriminazione e molestie sul luogo di lavoro contenute in una causa avviata dalle autorità californiane. La perdita di fiducia, dunque, non riguardava più soltanto la qualità dei videogiochi, ma anche il modo in cui Blizzard veniva gestita. Anche Overwatch 2 e Diablo IV contribuirono a rendere più complesso il rapporto con i giocatori. Il sequel di Overwatch arrivò nel 2022 con il passaggio a un modello free-to-play, ma la monetizzazione aggressiva comprendente anche i battle pass, i cambiamenti al sistema con la riduzione del numero massimo di giocatori per team e il ridimensionamento del progetto PvE originariamente promesso suscitarono numerose critiche, amplificate anche dal fatto che l'originale Overwatch venne completamente sostituito da questo secondo capitolo che divenne l'unico modo per giocare all'hero shooter. Heroes of the Storm venne abbandonato nel 2018 interrompendo quasi totalmente gli aggiornamenti e il circuito competitivo Diablo IV, invece, ebbe un lancio ottimo, superando i 666 milioni di dollari di vendite nei primi cinque giorni e diventando il gioco con il debutto più rapido nella storia di Blizzard. I problemi emersero però soprattutto dopo l'uscita, con la prima stagione e la patch 1.1.0, che intervenne pesantemente sul bilanciamento e sulla potenza dei personaggi. La reazione della community fu così negativa che gli sviluppatori dovettero riconoscere pubblicamente di aver reso il gioco meno divertente. In pochi anni, quindi, Blizzard sembrò passare dall'essere una delle software house più affidabili del settore a una compagnia incapace di mantenere con continuità le promesse fatte ai propri giocatori. Il credito di fiducia costruito in oltre vent'anni di storia andò pian piano consumandosi, arrivando a periodi di crisi in cui la compagnia sembrò non voler più comunicare con i propri fan, cosa che portò anche alla cancellazione, senza motivi concreti, della BlizzCon nel 2024 e nel 2025, cosa che non era mai accaduta prima se non per gli ovvi motivi dovuti alla pandemia.