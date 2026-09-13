BlizzCon 2026, la rinascita di Blizzard passa da Diablo V e StarCraft

A tre anni dall'ultima edizione, la BlizzCon è quindi tornata in pompa magna, con la volontà di dimostrare al mondo e, soprattutto, ai fan che l'hanno sempre sostenuta di essere ancora capace di stupire. Per farlo, Blizzard doveva necessariamente partire con una cerimonia d'apertura all'altezza delle aspettative. E così è stato, grazie ad annunci importanti, in molti casi inaspettati , e a un'energia all'interno della sala - dove eravamo presenti - che sembrava davvero quella della Blizzard dei tempi d'oro.

Questa serie di difficoltà sembrava aver segnato il tramonto di una realtà che aveva progressivamente perso quella creatività capace di renderla una delle software house più amate dai videogiocatori. Una compagnia che, con i suoi grandi titoli, ha contribuito a fare la storia del medium e che, dopo l'edizione del 2023, ha persino rinunciato alla BlizzCon per due anni consecutivi.

Rinascita è la prima parola che ci viene in mente dopo la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2026, un'edizione con cui Blizzard vuole dimostrare a tutti i costi di essere tornata ai fasti dell'epoca d'oro , prima della serie di scelte sbagliate degli ultimi anni: dal pessimo Warcraft III: Reforged al fallimento di Overwatch 2, passando per le critiche ricevute da Diablo Immortal. Senza dimenticare gli scandali e i problemi legati alla gestione della compagnia.

Uno sguardo al futuro di Blizzard

StarCraft

La prima BlizzCon realizzata sotto la gestione Microsoft ha deciso di non perdersi in convenevoli, mostrando fin da subito cosa è capace di fare la storica software house dopo diversi anni sottotono. A rubare la scena sono stati ovviamente gli annunci dei nuovi giochi in arrivo, a cominciare dal primo titolo presentato, probabilmente anche il più prevedibile, considerando i rumor circolati negli ultimi anni e le continue indiscrezioni su uno shooter ambientato nell'universo di StarCraft.

Ora il progetto è finalmente realtà, anche se ci vorrà ancora parecchio prima di poterlo vedere concretamente. Presentato per il momento semplicemente come StarCraft, arriverà soltanto nella primavera del 2030 e al momento non abbiamo molti altri dettagli a parte che sarà uno sparatutto open world ambientato nel Settore Koprulu. Il filmato in computer grafica, come da tradizione Blizzard, è di altissimo livello e mette subito in mostra le atmosfere brutali e segnate dalla guerra per la sopravvivenza tipiche della saga. A dirigere il progetto ci sarà Dan Hay, ex producer di Far Cry, che sul palco ha finalmente potuto annunciare quello che per lui rappresenta la realizzazione di un progetto a lungo inseguito.

Diablo V

La bomba inaspettata è stato l'annuncio di Diablo V, previsto per la primavera del 2029. Un reveal che arriva a soli tre anni dall'uscita del quarto capitolo e che presenta una premessa completamente diversa rispetto al passato: Diablo ha vinto e Sanctuarium è ormai caduta sotto il suo dominio. Nei panni dell'erede di Westmarch dovremo attraversare un mondo devastato, accompagnati da una carovana di sopravvissuti, cercando di opporci al Signore del Terrore. Tra le novità sono state mostrate anche le prime tre classi, Demon Hunter, Monaco e il nuovo Plague Knight, oltre a un sistema di equipaggiamento che sembra voler recuperare alcune caratteristiche più profonde dei vecchi capitoli.

A sorpresa Blizzard ha presentato Diablo V, in arrivo nel 2029.

World of Warcraft: Forever

Tra le novità assolute di questa BlizzCon 2026 c'è poi World of Warcraft: Forever, un altro titolo che dimostra di non avere alcuna paura di GTA VI, grazie anche alla potente eredità che il nome si porta dietro. Il nuovo MMORPG di Blizzard arriverà infatti il prossimo 4 novembre, con una beta prevista a brevissimo, il 17 settembre.

Forever vuole rappresentare una sorta di ritorno alle origini per la saga, distinguendosi però in diversi aspetti dall'esperienza di Classic WoW. Si tornerà a esplorare le terre dei continenti originali di Azeroth, con nuove regioni e missioni, accompagnate da un sistema di progressione inedito e da un level cap fissato a 60. Sono previste anche importanti novità sul fronte narrativo, con una storia che prenderà una direzione diversa rispetto a quella vissuta dai giocatori negli ultimi vent'anni. Durante un panel dedicato, previsto nel corso della BlizzCon, arriveranno ulteriori informazioni che approfondiremo anche noi in un secondo momento.