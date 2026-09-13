BlizzCon 2026, la rinascita di Blizzard passa da Diablo V e StarCraft

Rinascita è la prima parola che ci viene in mente dopo la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2026, un'edizione con cui Blizzard vuole dimostrare a tutti i costi di essere tornata ai fasti dell'epoca d'oro, prima della serie di scelte sbagliate degli ultimi anni: dal pessimo Warcraft III: Reforged al fallimento di Overwatch 2, passando per le critiche ricevute da Diablo Immortal. Senza dimenticare gli scandali e i problemi legati alla gestione della compagnia.
Questa serie di difficoltà sembrava aver segnato il tramonto di una realtà che aveva progressivamente perso quella creatività capace di renderla una delle software house più amate dai videogiocatori. Una compagnia che, con i suoi grandi titoli, ha contribuito a fare la storia del medium e che, dopo l'edizione del 2023, ha persino rinunciato alla BlizzCon per due anni consecutivi.
A tre anni dall'ultima edizione, la BlizzCon è quindi tornata in pompa magna, con la volontà di dimostrare al mondo e, soprattutto, ai fan che l'hanno sempre sostenuta di essere ancora capace di stupire. Per farlo, Blizzard doveva necessariamente partire con una cerimonia d'apertura all'altezza delle aspettative. E così è stato, grazie ad annunci importanti, in molti casi inaspettati, e a un'energia all'interno della sala - dove eravamo presenti - che sembrava davvero quella della Blizzard dei tempi d'oro.
Uno sguardo al futuro di Blizzard
StarCraft
La prima BlizzCon realizzata sotto la gestione Microsoft ha deciso di non perdersi in convenevoli, mostrando fin da subito cosa è capace di fare la storica software house dopo diversi anni sottotono. A rubare la scena sono stati ovviamente gli annunci dei nuovi giochi in arrivo, a cominciare dal primo titolo presentato, probabilmente anche il più prevedibile, considerando i rumor circolati negli ultimi anni e le continue indiscrezioni su uno shooter ambientato nell'universo di StarCraft.
Ora il progetto è finalmente realtà, anche se ci vorrà ancora parecchio prima di poterlo vedere concretamente. Presentato per il momento semplicemente come StarCraft, arriverà soltanto nella primavera del 2030 e al momento non abbiamo molti altri dettagli a parte che sarà uno sparatutto open world ambientato nel Settore Koprulu. Il filmato in computer grafica, come da tradizione Blizzard, è di altissimo livello e mette subito in mostra le atmosfere brutali e segnate dalla guerra per la sopravvivenza tipiche della saga. A dirigere il progetto ci sarà Dan Hay, ex producer di Far Cry, che sul palco ha finalmente potuto annunciare quello che per lui rappresenta la realizzazione di un progetto a lungo inseguito.
Diablo V
La bomba inaspettata è stato l'annuncio di Diablo V, previsto per la primavera del 2029. Un reveal che arriva a soli tre anni dall'uscita del quarto capitolo e che presenta una premessa completamente diversa rispetto al passato: Diablo ha vinto e Sanctuarium è ormai caduta sotto il suo dominio. Nei panni dell'erede di Westmarch dovremo attraversare un mondo devastato, accompagnati da una carovana di sopravvissuti, cercando di opporci al Signore del Terrore. Tra le novità sono state mostrate anche le prime tre classi, Demon Hunter, Monaco e il nuovo Plague Knight, oltre a un sistema di equipaggiamento che sembra voler recuperare alcune caratteristiche più profonde dei vecchi capitoli.
World of Warcraft: Forever
Tra le novità assolute di questa BlizzCon 2026 c'è poi World of Warcraft: Forever, un altro titolo che dimostra di non avere alcuna paura di GTA VI, grazie anche alla potente eredità che il nome si porta dietro. Il nuovo MMORPG di Blizzard arriverà infatti il prossimo 4 novembre, con una beta prevista a brevissimo, il 17 settembre.
Forever vuole rappresentare una sorta di ritorno alle origini per la saga, distinguendosi però in diversi aspetti dall'esperienza di Classic WoW. Si tornerà a esplorare le terre dei continenti originali di Azeroth, con nuove regioni e missioni, accompagnate da un sistema di progressione inedito e da un level cap fissato a 60. Sono previste anche importanti novità sul fronte narrativo, con una storia che prenderà una direzione diversa rispetto a quella vissuta dai giocatori negli ultimi vent'anni. Durante un panel dedicato, previsto nel corso della BlizzCon, arriveranno ulteriori informazioni che approfondiremo anche noi in un secondo momento.
Espansioni e tante altre novità
Ovviamente non sono mancate novità anche per gli altri titoli della compagnia, a cominciare da un nuovo eroe per il recentemente rinato Overwatch, presentato con un trailer animato di ottima qualità. Il personaggio inedito si chiama Doctrine, appartiene a Talon ed è un alleato di Doomfist. Si tratta di un eroe - o meglio, di un villain - di tipo Supporto, fortemente ispirato all'immaginario dei vampiri e apparentemente legato a doppio filo proprio a Doomfist.
Doctrine è in grado di manipolare le energie vitali attraverso il suo scettro, utilizzare dei droni a forma di pipistrello e sottrarre la vita agli avversari. È disponibile in prova per un periodo limitato fino al 14 settembre, per poi entrare definitivamente nel roster di Overwatch all'inizio della quinta stagione.
Le novità per l'hero shooter di Blizzard non finiscono qui: arriveranno anche una nuova mappa e una nuova missione di scorta, mentre Sombra e Roadhog riceveranno un rifacimento completo delle proprie abilità. L'arrivo di Doctrine chiuderà inoltre la storyline dedicata a Talon, dando il via a una nuova storia che si svilupperà nel corso del 2027.
Novità importanti anche per Diablo IV, che riceverà una versione per Nintendo Switch 2 in uscita il 15 settembre, con entrambe le espansioni incluse. All'inizio del 2027 arriverà inoltre un nuovo personaggio molto atteso, l'Amazzone. Diablo Immortal, invece, accoglierà una collaborazione con il celebre fumetto Spawn, realizzata con il coinvolgimento del suo autore originale, Todd McFarlane, presente anche alla BlizzCon.
Anche gli appassionati di Hearthstone possono festeggiare l'annuncio di una nuova espansione, Reign of the Black Empire, ispirata all'epoca in cui gli Antichi Dei dominavano Azeroth. L'espansione arriverà il prossimo 20 ottobre, mentre a marzo 2027 farà il suo debutto anche la classe del Monaco.
World of Warcraft è stato invece protagonista di diversi annunci, a partire dal prossimo importante aggiornamento di Midnight, Eclipse, che porterà i giocatori ad affrontare direttamente Xal'atath e a impedire che riesca a raggiungere il suo obiettivo, il Worldsoul. Gli eventi porteranno la saga verso il suo capitolo conclusivo, The Last Titan, che tornerà anche nelle terre di Northrend e concluderà la Worldsoul Saga.
Le sorprese legate all'universo di Warcraft non finiscono però qui. Warcraft III: Reforged ha ricevuto per la prima volta dopo oltre vent'anni una nuova campagna, Forsaken Kingdom, disponibile già da oggi. L'espansione racconta la caduta di Lordaeron e la sua trasformazione nell'Undercity, riportando in scena personaggi come Sylvanas e approfondendo le origini dei Reietti.
Infine, anche Heroes of the Storm sembra finalmente pronto a tornare a ricevere attenzioni da Blizzard. Il MOBA accoglierà il 28 settembre Xal'atath come nuovo eroe, disponibile sul PTR già dal 14 settembre. Un segnale importante per una community che ha continuato a supportare il gioco anche negli anni di sostanziale abbandono da parte della compagnia e che, stando alle parole di Blizzard, potrebbe finalmente ricevere altre novità in futuro.
Blizzard oltre il videogioco
Blizzard ha approfittato del ritorno della convention anche per annunciare diversi progetti che vanno oltre il mondo dei videogiochi. A far esaltare maggiormente il pubblico è stato sicuramente l'annuncio di una serie animata dedicata a Diablo in collaborazione con Netflix. La presidentessa di Blizzard, Johanna Faries, ha inoltre lasciato intendere che questa collaborazione potrebbe essere soltanto il primo passo verso qualcosa di più grande, con altre IP della compagnia potenzialmente destinate a ricevere lo stesso trattamento in futuro.
Al catalogo di Blizzard si aggiungono anche i giochi da tavolo con QuestWatch, un tabletop RPG che prende i personaggi dell'amato hero shooter e li trasforma nei protagonisti di un'avventura fantasy in stile Dungeons & Dragons. A mostrarne il funzionamento al pubblico della BlizzCon sarà Matthew Mercer di Critical Role, che insieme ad altri attori e doppiatori darà vita a una sessione di gioco direttamente durante l'evento.
Mercer è soltanto uno dei grandi ospiti di questa BlizzCon 2026. Oltre al già citato fumettista Todd McFarlane, sarà presente anche l'attore Simu Liu, lo Shang-Chi dell'universo cinematografico Marvel, che si cimenterà con StarCraft II, di cui è da sempre un grande appassionato.
Non mancheranno poi due performance musicali di alto livello. Sul palco salirà il celebre duo giapponese YOASOBI, conosciuto dagli appassionati di anime per diverse sigle, tra cui Idol di Oshi no Ko e Hero di Frieren: Beyond the Journey's End. Il duo ha inoltre collaborato con Blizzard realizzando Orion, un brano dedicato a Genji e Hanzo di Overwatch. Tornerà infine anche il gruppo femminile K-pop LE SSERAFIM, già protagonista della BlizzCon 2023 con una performance legata proprio a Overwatch.
L'apertura della BlizzCon 2026 è stata decisamente imponente e, soprattutto, ha dato concretezza a quella sensazione di rinascita con cui avevamo iniziato. Grandi annunci, nuovi progetti e aggiornamenti per praticamente tutti i principali giochi Blizzard, compresi titoli che sembravano ormai dimenticati come Heroes of the Storm, hanno restituito alla convention quell'energia che mancava da tempo. E se questo è soltanto l'inizio, nei prossimi giorni ci sarà ancora parecchio da raccontare.